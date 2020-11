Vladimir Luxuria/ Cinema, tv, politica e attivismo: una carriera a 360° (Verissimo)

Vladimir Luxuria sarà ospite quest’oggi della trasmissione Verissimo, su Canale 5. Attivista, scrittrice, personaggio televisivo, attrice ed ex politica italiana, la “Vladi” nazionale ha bisogno di ben poche presentazioni, ma per quei pochi di voi che non la conoscessero ecco una sua breve presentazione. Nata a Foggia il 24 giugno del 1965 (55 anni compiuti quindi la scorsa estate), Vladimir Luxuria è nata come Wladimiro Guadagno. L’amore per l’arte e per la musica lo manifesta fin da giovanissima, dapprima organizzando feste presso il Dirty Dixy Club, quindi esibendosi in alcuni spettacoli dal vivo agli inizi degli anni ’80 presso la Taverna del Gufo. A 20 anni esatti, era il 1985, si trasferisce a Roma dove si iscrive all’università la Sapienza, laureandosi in Lingue e Letterature straniere con 110 e lode e una tesi sullo scrittore Joseph Conrad. Negli stessi anni inizia il suo attivismo in difesa dei diritti LGBT (che poi porterà avanti sempre nel corso della vita), e lo fa anche attraverso la promozione di alcuni eventi come il famoso Muccassassina, una delle serate più note negli anni ’90 presso la capitale.

VLADIMIR LUXURIA: DAL CINEMA ALLA TV FINO ALLA POLITICA

E sempre in quegli anni, e sempre a Roma, Vladimir Luxuria inizia la carriera nel mondo dello spettacolo e del cinema, esibendosi al Piper (era il 1989) con un suo brano, e poi ottenendo la prima parte in un film, era il 1991, precisamente in Cena alle nove diretto da Paolo Breccia. Nel 1997 recita invece in Come mi vuoi al fianco di Monica Bellucci, per poi entrare anche in teatro dove reciterà in diversi spettacoli fra cui il musical Emozioni con la partecipazione di Sabrina Salerno e Ambra Angiolini. Alla fine degli anni ’90, vista anche la sua crescente popolarità, diviene un personaggio televisivo molto noto, dapprima come ospite fisso del Maurizio Costanzo Show quindi in Markette su La7, poi L’Isola dei Famosi come concorrente, il Grande Fatello come opinionista, e un’altra serie pressochè infinita di show. Vladimir Luxuria è stata anche una politica, venendo eletta con Rifondazione Comunista nel 2006, e deputata del Governo Prodi durante la XV legislatura. E’ stata la prima transgender a venir eletta al parlamento europeo. Oggi Vladimir, dopo essersi ritirata dalla politica, la si vede spesso e volentieri in tv ospite di Live non è la D’Urso e Storie Italiane, e nel contempo, sta portando avanti i suoi spettacoli nei teatri d’Italia; recentemente è anche uscita con il singolo “Tuo amante” con La Luna.



