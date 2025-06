Vladimir Luxuria, simpatici auguri di mamma Maria e sorpresa del fratello Glauco per i 60 anni della conduttrice: commozione a La Volta Buona.

Dalla politica alla tv, dai temi sociali al racconto personale; Vladimir Luxuria compie 60 anni, buona parte di essi scanditi da battaglie degne di nota, di grandi messaggi veicolati con la sua risonanza mediatica e con azioni a sostegno di chi non vanta ancora i diritti che merita. Nel salotto de La Volta Buona si celebra il traguardo anagrafico e per l’occasione Caterina Balivo ha preparato una serie di sorprese che, inevitabilmente, hanno suscitato la sua commozione.

Si parte dalla mamma di Vladimir Luxuria che, per gli auguri di compleanno, ha scelto di mandare un simpatico videomessaggio. “Innanzitutto auguri, sono 60: costano più le candeline che la torta! Ti devo dire una cosa, datti una mossa perchè il corredo che ti ho preparato con tanto amore si è ingiallito!”. Non è riuscita a trattenere le lacrime la conduttrice: “Adesso mi commuovo più facilmente, mi capita anche davanti ad un fiore”.

Vladimir Luxuria, sorpresa di compleanno da suo fratello Glauco a La Volta Buona: “Vorrei avere la sua forza”

Sempre a La Volta Buona, Vladimir Luxuria è stata incalzata a proposito del rapporto con suo fratello minore, Glauco. Una domanda tutt’altro che casuale da parte di Caterina Balivo dato che poco dopo è stato proprio lui a portare la torta per il sessantesimo compleanno della sorella. Io ho un forte legame con la mia famiglia, siamo tanto solidali tra noi. Mio fratello Glauco? Abbiamo vent’anni di differenza ma abbiamo un rapporto speciale”.

A gran sorpresa, entra in studio proprio Glauco – fratello di Vladimir Luxuria – e ovviamente sgorgano ancora lacrime da parte di entrambi. “Che sorella è? E’ un esempio per me, è facile vedere persone che si realizzano aiutate da altre; lei invece mi ha dimostrato come anche da zero ci si può realizzare. Contando sulla forza delle proprie idee, senza mai vendersi”. Queste le parole del fratello di Vladimir Luxuria, che poi aggiunge: “Vorrei avere 1 decimo della sua forza, della sua capacità di fare buon viso a cattivo gioco”.

