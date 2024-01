Vladimir Luxuria condurrà l’Isola dei famosi al posto di Ilary Blasi?/ L’opinionista smentisce: le sue parole

Isola dei Famosi, Ilary Blasi sostituita da Vladimir Luxuria? L’indiscrezione

Il ritorno dell’Isola dei Famosi sui palinsesti Mediaset è ormai un dato di fatto, ma vi sono ancora numerosi nodi da sciogliere, a cominciare dall’incognita conduzione. In un primo momento la certezza Ilary Blasi era stata confermata anche dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, AD Mediaset, che aveva dichiarato in conferenza stampa l’intenzione di proseguire la collaborazione con la conduttrice. Tuttavia qualcosa nell’ultimo periodo sembra essersi incrinato, stando perlomeno all’indiscrezione rilanciata da Dagospia nelle ultime ore.

Il portale ha infatti spifferato come la posizione della Blasi al timone del reality di Canale 5 sarebbe ora a rischio. Ancor più dopo la sua scelta di affidare le confessioni sulla rottura con Francesco Totti al docufilm Unica, disponibile su Netflix, ossia “la piattaforma americana in streaming concorrente alla Infinity Tv di Mediaset“. Inoltre, sempre Dagospia rivela che la sua sostituta alla conduzione potrebbe essere nientemeno che Vladimir Luxuria, colei che è stata sua opinionista in studio nel corso delle ultime due edizioni del reality.

Vladimir Luxuria smentisce: “Nulla di vero, non c’è stata alcuna proposta“

Ma come stanno davvero le cose? Ilary Blasi sarà a tutti gli effetti sostituita alla conduzione de L’Isola dei Famosi per la prossima edizione? A rompere il silenzio sulla succosa indiscrezione è proprio Vladimir Luxuria che, a Fanpage, ha smentito tutto spiegando: “Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi. Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta”.

Dunque, stando alle sue dichiarazioni, la griglia di partenza della nuova edizione del reality rimarrà invariata: Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria come opinionista, affiancata da un altro compagno di viaggio come accaduto negli ultimi anni (prima con Nicola Savino, poi con Enrico Papi). In attesa, come sempre, di conferme ufficiali da parte del programma che dovrebbe tornare in onda nella primavera, subito dopo la conclusione del Grande Fratello 2023.

