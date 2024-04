Vladimir Luxuria: “Conduzione Isola dei famosi? Pensavo a uno scherzo”/ “Naufraghi? Storie intriganti”

Vladimir Luxuria svela un retroscena: “Conduzione dell’Isola dei famosi 2024? Pensavo fosse uno scherzo”

Lunedì 8 aprile 2024 prenderà il via la nuova edizione dell’Isola dei famosi 2024 e le novità saranno tantissime. Tornerà nella veste di opinionista Sonia Bruganelli e sarà affiancata da un volto inedito, il giornalista del TG5 Dario Maltese. Inviata sarà Eleonoire Casalegno mentre la novità più eclatante riguarda la conduzione: al posto di Ilary Blasi condurrà l’Isola dei famosi 2024 Vladimir Luxuria. E proprio quest’ultima in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato le sue emozioni ed i suoi timori prima del debutto rivelando un clamoroso retroscena.

A pochi giorni dall’inizio della sua avventura come conduttrice dell’Isola dei famosi 2024, infatti, Vladimir Luxuria ha rivelato che inizialmente, quando è stata contattata dalla produzione, pensava di trattasse di uno scherzo. “All’inizio pensavo fosse uno scherzo telefonico” ha premesso la conduttrice per poi aggiungere che solo dopo che l’hanno chiamata diverse persone di Mediaset ha capito che non era uno scherzo, ma una proposta seria. Non c’erano dubbi che Luxuria accettasse l’incarico, del resto non solo si tratta di un’importante svolta professionale ma nessuno meglio di lei conosce il reality.

Isola dei famosi 2024, Vladimir Luxuria assicura: “I naufraghi hanno storie interessanti”

Durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, poi, Vladimir Luxuria si è sbilanciata anche sui concorrenti dell’Isola dei famosi 2024. Sono pronti a sbarcare in Honduras come naufraghe: Marina Suma, protagonista della scena più cult di Sapore di Mare. Matilde Brandi, ballerina e showgirl. Maité Yanes, modella ballerina e attrice spagnola. Greta Zuccarello, vista a Ciao Darwin. Francesca Bergesio, la Miss Italia figlia del senatore leghista. Valentina Vezzali schermitrice. Luce Caponegro ex diva dell’hard nota con il nome di Selen. I naufraghi, invece, sono: Joe Bastianich da MasterChef Italia. Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la Notizia. Samuel Peron, ballerino di Ballando con le Stelle. Aras Senol attore della fiction Terra Amara. Edoardo Franco, vincitore di MasterChef. Artur Dainese, modello.

Ebbene su di loro Vladimir Luxuria, conduttrice dell’Isola 2024, ha confessato: “Mi piacerebbe parlare delle storie dei naufraghi dato che sono tutte interessanti” Luxuria ha partecipato al reality come concorrente nel 2008 vincendo con il 56% di voti a favore. Nel 2011 sarà opinionista mentre nel 2012 inviata. Per poi tornare come opinionista nel 2022 e nel 2023. Insomma dopo aver partecipato in tutte le vesti, adesso è pronta per il ruolo di conduttrice: “Condurre L’Isola è un dono, ma conosco le difficoltà”











