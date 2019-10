Vladimir Luxuria contro Adriano Panzironi a “Live Non è la D’Urso”. L’intervento dell’ex deputata è stato particolarmente duro, perché ha affrontato un tema delicato, quello dell’Aids. «Per quanto riguarda i miracoli che farebbero questi integratori, ho visto un video in cui lei dice ai malati di Aids che prendendoli aumentano i CD4». La conta dei CD4, precisiamo, è un esame diagnostico di routine per le persone con Hiv. «È una cosa molto grave. Lei chi è, un immunologo? Chi è lei per dire che prendendo i suoi integratori aumentano i CD4?», ha urlato Vladimir Luxuria nello studio di Barbara D’Urso. «Con quale titolo lo dice? Ma non si vergogna di aver detto una cosa del genere? Finché si parla di diete ci sto, ma non può dire a delle persone che… Lei che non ha nessun titolo, perché dice quelle cose? Andate su YouTube e vedete cosa dice questa persona che non ha nessun titolo», ha proseguito Vladimir Luxuria.

VLADIMIR LUXURIA CONTRO ADRIANO PANZIRONI “FA GUARIRE I MALATI DI AIDS? VERGOGNA!”

«Questa cosa va chiarita», ha subito replicato Adriano Panzironi rivolgendosi a Barbara D’Urso. Il “guru” di Life 120 ha subito capito a cosa si stava riferendo Vladimir Luxuria e ha parlato di un malato di Aids che si sarebbe affidato a lui. «Era un malato terminale, aveva da qualche anno i CD4 sotto i 50. Era con le difese immunitarie a terra», ha cominciato a spiegare Panzironi. «Ha seguito Life 120 senza integrazioni. Forse prendeva vitamina D. Dopo sei mesi mi ha portato le analisi e aveva i CD4 a 500, quindi era tornato sieropositivo. Non era guarito, ma era passato da una fase all’altra». Il dottor Pietro Lorenzetti allora lo ha subito interrotto, ritenendo gravi quelle affermazioni. Ma è scoppiata la protesta delle “seguaci” di Panzironi presenti in studio. «Lo faccia parlare, lei è un maleducato», hanno urlato. E allora si è decisa a intervenire la conduttrice. «Dice che guarisce i malati di Aids», ha gridato Vladimir Luxuria. Una seguace ha poi sbottato, dando delle «galline» alle persone in studio. E quindi Barbara D’Urso si è subito inserita: «Non sono galline. Lei non ti ha insultata, non farlo tu. Per cortesia non voglio il pollaio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA