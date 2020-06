Vladimir Luxuria contro J.K. Rowling/ “Le sue frasi sui trans? Offensive e squallide”

Pubblicità

Le dichiarazioni della scrittrice J.K. Rowling che hanno chiamato in causa la comunità trans hanno scatenato un vero e proprio polverone. In tanti si sono dichiarati totalmente contrari a quanto detto dalla scrittrice di Harry Potter, tra gli ultimi anche Vladimir Luxuria. L’opinionista ha detto la sua ai microfoni di Fanpage, paragonando addirittura la scrittrice al suo celebre personaggio: Voldemort. “Mi sembra che la Rowling sia immedesimata un po’ troppo nel suo personaggio, il cattivo Voldemort.” ha infatti esordito la Luxuria, per poi aggiungere “Il cattivo di Harry Potter teorizzava la purezza del sangue. Chi usa parole di odio come quelle della Rowling, anche se lei dice che non è odio, nei confronti delle trans, contribuisce alla discriminazione e quindi all’emarginazione sociale”.

Vladimir Luxuria replica a J.K Rowling: “Alcune sue frasi squallide”

Vladimir Luxuria si è detta insomma toccata da alcune dichiarazioni di J.K Rowling che, tra le altre cose, ha detto “Conosco e amo le persone trans, ma cancellare il concetto di sesso rimuove la possibilità a molti di parlare della propria vita in modo significativo. Non si tratta di odio, ma di verità”. Infatti l’opinionista ha dichiarato: “Ho trovato offensivo, egoistico e cinico, anche un po’ squallido il contenuto di alcune sue frasi.” E ha inoltre specificato: “Frasi basate se non sulla superiorità razziale di genere, sicuramente sulla superiorità biologica. – per poi concludere – Cioè, negare il diritto di essere donna alle persone transessuali, basandosi semplicemente su un fatto di corpo, su un fatto biologico”.



