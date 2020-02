Vladimir Luxuria contro Pago/ “Nessuna gelosia può giustificare tutto questo…”

Vladimir Luxuria si è espressa sulla vicenda di Pago e Serena Enardu, avvenuta nella scorsa settimana al Grande Fratello Vip. Il cantante aveva espresso il suo dissenso verso l’amicizia tra l’ex compagna e Licia Nunez perché quest’ultima è gay. Questo suo pensiero ha scatenato il putiferio non solo nella casa e nello studio, ma anche fuori dal programma. Luxuria, sempre in prima fila per difendere i diritti e la posizione delle persone LGBT, ha attaccato duramente Pago su Twitter, sostenendo che la sua gelosia sia insensata, spinta solo da ignoranza e pregiudizio. Insomma, a distanza di qualche tempo da questa tua triste uscita, Pago sembra farsi sempre più nemici. Riuscirà a trovare un modo per scusarsi e per uscirne fuori? Il pubblico del GF Vip intanto chiede alla produzione del programma di non lasciare passare quest’uscita triste del cantante, prendendo dei provvedimenti contro di lui com’è successo per altri concorrenti in passato. Pago quindi rischierà l’eliminazione o verrà solo ammonito?

Pago sotto attacco dopo la frase omofoba

Pago ha chiesto a Serena Enardu di stare alla larga dalla coinquilina Licia Nunez perché quest’ultima è omosessuale e potrebbe nutrire degli interessi nei confronti della sua ex compagna. Oltre a scatenare tanta indignazione, Pago ha dato il la ad una serie di commenti da parte di personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e non. Vladimir Luxuria ha espresso il suo malcontento sui social, dove ha postato diversi tweet a riguardo: “Nessuna gelosia può giustificare tutto questo pregiudizio e ignoranza…“. Poi continua, attaccando il cantante: “Uno pensa che certi luoghi comuni lgbt siano ormai superati e poi da #Pago, un concorrente del #gfvip sente cose tipo che per una donna meglio non avvicinarsi a una lesbica che per giunta è pugliese…”. Anche Barbara Eboli, l’ex fidanzata della Nunez, è rimasta sconvolta dalle parole di Pago nei confronti dell’attrice, che per ora non aveva neanche manifestato alcun comportamento fuori dall’amicizia.

