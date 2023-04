Vladimir Luxuria: “Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi? Tifo per lei”/ E su Ilary…

Vladimir Luxuria e i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023

Vladimir Luxuria è pronta per tornare a commentare le vicende dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. L’opinionista, ai microfoni di Superguidatv, ha commentato la scelta dei concorrenti non nascondendo di tifare per Cristina Scuccia ovvero l’ex suor Cristina che ha deciso di mettersi in gioco partendo per l’Honduras. “Beh si in Cristina un po’ mi ci identifico, anche io sono un’ex, non un’ex suora ma un’ex parlamentare, ho preso i voti non in convento ma in Parlamento, quindi ci sono molte cose in comune. È un personaggio che ha una storia molto interessante da raccontare. E poi se trova l’amore? Io tiferò affinché nasca una bella storia d’amore”, le parole di Vladimir.

Luxuria ed Enrico Papi, opinionisti dell'Isola dei Famosi 2023?/ Errore nell'annuncio

Nel suo ruolo di opinionista, quest’anno, Vladimir avrà un nuovo compagno d’avventura, Enrico Papi. Professionista da anni e profondo conoscitore della televisione, Vladimir non ha dubbi che formeranno una coppia divertente per il reality: “Enrico conosce benissimo il mezzo televisivo, è una persona allegra spiritosa. Sarà la giusta leggerezza che ci vuole in una trasmissione di intrattenimento, un programma che deve anche un po’ far divertire, distrarre. Non vogliamo cadere in pesantezze”.

Vladimir Luxuria/ "Maurizio Costanzo mi ha fatto accettare come donna da mia mamma"

Vladimir Luxuria e il rapporto con Ilary Blasi

Vladimir Luxuria, dopo aver assistito alla conduzione di Ilary Blasi nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi notando le difficoltà che la conduttrice stava vivendo nella vita privata, è sicura che, quest’anno, con il divorzio da Francesco Totti ormai ufficiale, avrà un modo di condurre più fresco e leggero.

“Ilary è una grande professionista che non ha mai fatto pesare sugli altri anchequelle che sono state alcune sue vicende personali. Credo che la vivrà meglio, perchè l’anno scorso, anche il fatto di tenerlo segreto, di non svelarlo, di viversi tutto da sola, anche nel periodo in cui maturava ancora di più tutto quello che è successo, se è riuscita a farlo l’anno scorso, figurati quest’anno”, ha detto la Luxuria a Superguidatv.

Vladimir Luxuria: "Ignazio La Russa non è omofobo"/ "Aiutò una mia amica trans"

© RIPRODUZIONE RISERVATA