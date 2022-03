Vladimir Luxuria critica Floriana Secondi “Ha esagerato con Vaporidis”/ “È sbagliato”

Anche a Pomeriggio 5 si discute di quanto accaduto nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Oggetto di discussione è il comportamento di Floriana Secondi, ieri protagonista di molte delle liti e polemiche scatenatesi in palapa. In studio c’è Vladimir Luxuria, opinionista del programma, che dice la sua sulle esternazioni di Floriana, ritenendole eccessive. “Floriana la amiamo tutti, conosciamo anche la vita privata di Floriana, la sua infanzia difficile, la storia della mamma… Però quando si fa polemica sulle regole, mi sembra che se la sia presa con la persona sbagliata!”

Il riferimento è a Nicolas Vaporidis, da lei definito “privilegiato” in quanto dotato dagli autori di un rasoio elettrico quando a lei è stato negato anche un semplice rosario.

Vladimir Luxuria critica il comportamento di Floriana Secondi: “Ha debordato!”

Alvin ha spiegato a Floriana Secondi che l’oggetto è stato concesso a Nicolas per motivi di salute, non specificati. “Non possiamo dire i suoi motivi di salute, però c’è un team medico che permette determinati oggetti. Mi è sembrato che abbia debordato in quell’occasione.”, ha ammesso Vladimir Luxuria sul tema a Pomeriggio 5. D’accordo con lei anche altri opinionisti della D’Urso, che hanno trovato davvero esagerate le accuse lanciate a Vaporidis in merito ad una cosa di cui lui non aveva poi alcun tipo di colpa. È certo che il comportamento di Floriana è destinato a far discutere anche nelle prossime puntate.

L’@IsolaDeiFamosi è inziata da pochi giorni ed è già scontro tra Floriana e Nicolas Vaporidis! 🏝💥 Ne parliamo a #Pomeriggio5 con @vladiluxuria: “Se l’è presa con la persona sbagliata, ha esagerato” pic.twitter.com/3wx2Maxqwo — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 25, 2022

