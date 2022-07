Vladimir Luxuria “Critiche a Lory Del Santo? Ordiva alle spalle dei naufraghi”/ “Mai andata sul personale”

Vladimir Luxuria replica alle accuse di Lory Del Santo dopo l’Isola dei Famosi 2022

In una lunga intervista a Novella 2000, Vladimir Luxuria ripercorre alcuni dei momenti salienti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e del suo ruolo di opinionista. Tra gli scontri più accesi avuti con i naufraghi ci sono quello con Lory Del Santo e, nelle prime puntate, con Nicolas Vaporidis e su entrambi l’opinionista decide di fare chiarezza. Nel corso delle ultime settimane, Lory Del Santo ha avuto più volte per lei parole critiche a causa di alcune accuse mosse nei suoi confronti durante la sua avventura all’Isola.

Vladimir Luxuria, duro scontro con Lory Del Santo e Marco Cucolo/ "Si entra sul personale..."

Vladimir Luxuria ha deciso di replicare proprio attraverso le pagine del settimanale diretto da Roberto Alessi. “Il lavoro di opinionista prevede sia commenti negativi che positivi per tutti i personaggi presenti in un reality. – ha spiegato subito Luxuria – Nel caso di Lory non mi piaceva il fatto che ordiva alle spalle degli altri naufraghi.”

Vladimir Luxuria affossa Maria Laura De Vitis "Ci ha provato con tutti"/ "Mercedesz…"

Vladimir Luxuria e il chiarimento su Nicolas Vaporidis

Vladimir Luxuria tiene però a precisare che una cosa è la critica nel reality, un’altra è andare sul personale: “Questo non significa denigrare una persona, vuol dire che nell’esperienza televisiva dell’Isola ha fatto delle cose che non mi sono piaciute.” E ancora sottolinea: “Non mi sarei mai permessa di entrare nel personale. Lory ha scelto di partecipare a un reality show ed è stata pagata per farlo, dovrebbe sapere tutte le conseguenze che ne derivano. Mi sono basata su quello che ho visto, non può pretendere di ricevere solo complimenti.”

Luca Daffrè asfalta Lory Del Santo/ "La più falsa! Pensava di comprarmi..."

Chiuso il capitolo Lory Del Santo, Vladimir Luxuria torna a parlare dello scontro avuto con Vaporidis, e chiarisce: “Nicolas ha dimostrato di aver superato alcuni limiti che aveva all’inizio del programma. Questa sua evoluzione è stata apprezzata dal pubblico. Abbiamo anche litigato pesantemente quando lui mi ha chiamato al maschile, secondo me, se in quella settimana fosse andato in nomination sarebbe uscito subito. Poi mi ha chiesto scusa, devo dire che l’ho apprezzato tanto.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA