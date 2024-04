Vladimir Luxuria delusa da Samuel Peron all’Isola 2024/ “Non me l’aspettavo da te”: il gesto che non perdona

Isola dei Famosi 2024, sfida a suon di amatriciana e vittoria per Edoardo Franco

Ieri sera, nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi 2024, è andata in scena una sfida culinaria con giudice supremo Joe Bastianich. Sulla scia di Masterchef Italia, infatti, due concorrenti si sono sfidati per preparare un piatto di spaghetti all’amatriciana: si tratta di Edoardo Franco e Rosanna Lodi, i due chef del gruppo. Tutti gli altri naufraghi hanno deciso di schierarsi dall’una o dall’altra parte, con la possibilità di mangiare alla fine il piatto di pasta uscito vincitore dal voto di Bastianich.

A trionfare alla fine è l’amatriciana sapientemente preparata da Edoardo Franco. E così, tutti quelli che hanno scommesso su di lui si sono messi in fila e, uno alla volta, hanno assaggiato il suo piatto pur dovendo rispettare un limite di tempo massimo. Ad aprire le danze è Samuel Peron che, tuttavia, si è dilungato più del dovuto di fronte al piatto di pasta e se n’è addirittura portata una piccola porzione via con sé. Alla fine della prova Alvina Verecondi Scortecci è rimasta a bocca asciutta, non avendo potuto assaggiare il piatto, e questo ha fatto infuriare e non poco Vladimir Luxuria.

Vladimir Luxuria furiosa con Samuel Peron: “Da te non me l’aspettavo…“

Al termine dell’assaggio collettivo del piatto di amatriciana, Vladimir Luxuria ha duramente ripreso Samuel Peron, colpevole di aver mangiato più pasta degli altri: “Samuel, non me l’aspettavo da te questo comportamento. Ci hai messo molto più tempo degli altri e non hai dato per esempio ad Alvina la possibilità di mangiare la sua porzione. E perché non solo hai mangiato tanti spaghetti, ma te li sei anche portati via“.

La delusione della conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024 è piuttosto evidente, soprattutto perché il ballerino è sempre stato uno dei primi (se non il primo) a far rispettare le regole ai suoi compagni: “Tu che sei sempre quello che rimprovera gli altri quando non stanno alle regole, questa volta le regole le hai disubbidite tu“.

Vladimir non ha apprezzato il gesto di Samuel! #Isola pic.twitter.com/gVdRZjmmqc — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2024













