Vladimir Luxuria difende Daniele Dal Moro e attacca Elenoire Ferruzzi/ “Accetta il rifiuto senza strepitare”

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro che, dopo la durissima lite avuta nelle scorse ore, questa sera, nel corso della dodicesima puntata del reality, saranno protagonisti di un confronto faccia a faccia. Elenoire ha accusato Daniele di non avere il coraggio di ammettere un interesse per lei scatenando la durissima reazione di Dal Moro che ha ribadito di averla sempre vista come un’amica e di non aver mai fatto gesti che potesse farle pensare il contrario. Tra i due sono volate parole grosse e, l’atteggiamento di Elenoire, ha scatenato la reazione del popolo del web che si è schierato in massa con Daniele.

A puntare il dito contro l’atteggiamento di Elenoire Ferruzzi è anche Vladimir Luxuria che ha preso posizione pubblicamente con un tweet con cui ha anche manifestato il proprio appoggio a Daniele.

Le parole di Vladimir Luxuria

Con un semplice tweet, Vladimir Luxuria ha espesso la propria posizione su quanto accaduto al Grande Fratello Vip 2022 tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro. “Abbiamo tutte il diritto ad amare ed essere amate, fare il primo passo o indietreggiare. Abbiamo però il dovere di accettare un rifiuto senza strepitare. Vero è che molti uomini non ammettono di amare una trans, ma (ho conosciuto Daniele dentro il gf) questo non è il caso”, ha cinguettato la Luxuria.

Parole non dette a casa dalla Luxuria che ha conosciuto Daniele nel 2019 quando è stata ospite per qualche settimana del Grande Fratello 16 che fu poi vinto da Martina Nasoni.

Abbiamo tutte il diritto ad amare ed essere amate, fare il primo passo o indietreggiare. Abbiamo però il dovere di accettare un rifiuto senza strepitare. Vero è che molti uomini non ammettono di amare una trans ma (ho conosciuto Daniele dentro il Gf) questo non è il caso #gfvip — vladimir luxuria (@vladiluxuria) October 27, 2022

