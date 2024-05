Vladimir Luxuria dura contro Francesco Benigno dopo insulti omofobi: “Fanno male”/ “Non denuncio perché…”

Isola dei famosi 2024, Vladimir Luxuria replica duramente alle offese di Francesco Benigno: “Fanno male”

Sono passati alcuni giorni da quando Francesco Benigno, squalificato dall’Isola dei famosi 2024, ha attaccato pesantemente Vladimir Luxuria con insulti omofobi e transfobici beceri e irripetibili ed adesso è arrivata la replica. La conduttrice in un video con dei toni pacati ma duri ha dato una perfetta risposta all’ex naufrago. Dopo aver premesso che bisogna accettare le critiche ma gli insulti mai ha aggiunto: “Caro signor Benigno. Io gli insulti non li accetto. Io ho 58 anni, di insulti ne ho sentiti tanti nella mia vita. Mi sono costruita una corazza”.

Francesco Benigno, insulti choc a Vladimir Luxuria a sfondo transfobico/ Lei sbotta: "Non me ne starò zitta!"

E poi Vladimir Luxuria nella sua replica a Francesco Benigno ha aggiunto: “Eppure non è facile. Ancora oggi, certe offese mi fanno male. Ho deciso di non farci l’abitudine, di reagire ogni volta e lo faccio anche questa volta. Lo faccio per me, lo faccio per le persone che mi vogliono bene, per le persone come me. Lo faccio per tutte le persone che credono nel rispetto e nella civiltà. Perché, signor Benigno, lei è andato ad attaccare la cosa più preziosa che ho: la mia identità, la mia dignità. E questo non glielo permetto.” E subito dopo ha aggiunto che avrebbe tranquillamente potuto dire queste cose in televisione davanti ad una platea più grande e invece ha preferito farlo ‘ad armi pari via social.’

Vladimir Luxuria e il caso razzismo all'Isola: "Non c'è traccia"/ Khady: "Rosanna si è scusata, va bene così"

Vladimir Luxuria pesantemente insultata da Francesco Benigno svela: “Non denuncio perché hai un figlio piccolo”

Toccata in un punto debole in maniera scorretta, Vladimir Luxuria si è difesa dagli attacchi di Francesco Benigno non usando la stessa moneta. Dopo aver parlato del suo percorso personale e di come a distanza di anni alcuni insulti le facciano ancora male soprattutto se arrivano da un attore che deve la sua popolarità al film Mary per Sempre di Risi che, tra i vari temi, tratta proprio la transfobia. Alla fine la conduttrice dell’Isola dei famosi 2024 ha concluso il suo video, visibile alla fine dell’articolo integralmente, rivelando che non lo denuncerà nonostante sia certa di vincere la causa in considerazione delle gravi offese e insulti ricevuti.

Rosanna fa insinuazioni su Samuel e Greta all'Isola/ Luxuria sbotta: "Illazione pesante, attenti a cosa dite"

“Non ho mai denunciato nessuno e so che se la denunciassi probabilmente potrei spillarle dei soldi. Ma non lo faccio, soprattutto nel rispetto di tuo figlio, perché so che la situazione economica non è florida e non mi va di far pagare a lui cose nelle quali non c’entra nulla. Il mio unico avvocato sarà, come sempre, la mia coscienza. E adesso, caso signor Benigno, lei potrà scrivere quello che vuole sui social. Per me cala il silenzio”. ha concluso Vladimir Luxuria la sua perfetta replica raccogliendo in poche ore like e commenti di pieno sostegno e vicinanza.













© RIPRODUZIONE RISERVATA