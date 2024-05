Vladimir Luxuria e il caso razzismo all’Isola: “Non c’è traccia”/ Khady: “Rosanna si è scusata, va bene così”

Isola dei Famosi 2024, Khady Gueye vittima di razzismo? Parla Vladimir Luxuria

Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2024 andata in onda ieri sera si è tornato a parlare dei presunti insulti razzisti che Khady Gueye avrebbe ricevuto da Rosanna Lodi. L’accusa era arrivata durante la diretta della precedente settimana quando, in postazione nomination, la modella ha fatto una confessione spiazzante a Vladimir Luxuria: pur non citando espressamente il razzismo, aveva rivelato come la cuoca bolognese avesse rivolto a lei a Sonny espressioni poco carine inerenti al colore della loro pelle.

La conduttrice le aveva così promesso che avrebbe indagato e, assieme agli autori, avrebbe visionato tutti i filmati per trovare traccia di questo fatto. Alla fine la situazione si è risolta proprio ieri, in puntata, con la Luxuria che ammette rivolgendosi a Khady: “Ricordo la settimana scorsa, eri lì in zona nomination e a un certo punto hai detto che una naufraga, Rosanna, aveva usato nei tuoi confronti delle offese molto pesanti di tipo razzista. Io su questa cosa, che mi sta a cuore, mi sono informata, ho visto tutti i video e non ho trovato nessuna traccia di questo. Si è trattato di un malinteso?“.

Khady Gueye confessa: “Rosanna si è scusata, va bene così“

Khady Gueye, incalzata dalla domanda di Vladimir Luxuria, spiega di aver avuto un chiarimento con Rosanna Lodi e che alla base di tutto ci sarebbe stato un fraintendimento: “Allora in questa settimana lei si è scusata, lei dice che ho capito male e scelgo che va bene così: ho capito male, voglio continuare il gioco tranquilla, investire le mie energie nelle prove e in quello che devo fare per sopravvivere e andare avanti“.

Il capitolo razzismo all’Isola dei Famosi 2024 si è dunque chiuso nel giro di pochi giorni, con la Luxuria che ha ricordato come tale piaga sociale non sia affatto la benvenuta nel reality: “Ne parlo a nome mio, ma credo di rappresentare tutti: opinionisti, pubblico, l’azienda. Il razzismo non è assolutamente benvenuto da nessuna parte, tantomeno qui su quest’isola. Quindi sono contenta che si sia trattato di un malinteso“.

