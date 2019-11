Vladimir Luxuria e il dramma delle molestie sessuali/ “A 13 anni, un uomo sposato…”

Vladimir Luxuria sarà stamane ospite negli studi di Storie Italiane, su Rai Uno. L’ex politica, da qualche anno a questa parte opinionista tv, parlerà come da anticipazioni dello stesso programma, della drammatica esperienza vissuta quando era solo una ragazzina: a 13 anni è stata infatti vittima di molestie sessuali da parte di una persona che conosceva. Il carnefice era infatti una persona che frequentava la stessa località di villeggiatura dove Vladimir Luxuria si recava in estate assieme alla sua famiglia. L’ex parlamentare ne aveva già parlato recentemente durante la sua ospitata ad un altro programma di Rai Uno, leggasi “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo: «C’era un signore che un giorno – diceva – mentre tornavo verso casa, mi ha offerto un passaggio. Io ho accettato, mi ha offerto un gelato e poi mi ha portato a fare un giro prima di andare a casa».

VLADIMIR LUXURIA: “MI HA FATTO DELLE CAREZZE SPINTE”

Vladimir Luxuria era la prima volta che raccontava pubblicamente quanto le fosse accaduto da ragazzina: «Si è fermato in un posto isolato – aveva aggiunto, proseguendo il suo drammatico racconto – e ha cominciato ad accarezzarmi e per me erano le carezze che mi avrebbe fatto mio nonno. Poi queste carezze si sono spinte oltre e ho visto nel suo sguardo qualcosa che non mi era piaciuto». Vladimir era apparsa visibilmente provata mentre ricordava quei fatti scioccati, e aveva raccontato di essersi riuscita a salvare solamente grazie al suo coraggio: «Ho chiesto di essere riportata a casa, lui ha rifiutato e io sono riuscita a scappare. Non ho mai dimenticato quello che è successo». Una persona, il suo aggressore, che era sposato e con figli, aveva voluto precisare “Vladi”, ma per fortuna «non era un parente o una persona che frequentava la mia famiglia, ma solo un conoscente che frequentava il nostro lido». Oggi l’ex parlamentare tornerà quindi a parlare di questa triste vicenda ai microfoni di Eleonora Daniele.

