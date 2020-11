Vladimir Luxuria e la prostituzione/ Anni ’80, pochi soldi e solitudine: “Andò così”

Vladimir Luxuria ha ammesso di essersi prostituita quando era solo una ragazza. L’ex politica lo ha svelato non molti anni fa, precisamente nel 2008, durante un’intervista con il Corriere della Sera, divenuta poi famosa. Fu un’esperienza che ovviamente segnò Vladimir Luxuria, ma la stessa, come spesso e volentieri accade nel mondo della prostituzione, aveva bisogno di soldi, decidendo quindi di vendere il suo corpo in cambio di sole 50mila lire: “Mi ero appena laureata in Lingue e letteratura straniera a Roma – ricordava il noto personaggio televisivo durante un’intervista di 12 anni fa al quotidiano di Via Solferino – dopo la laurea avevo dovuto lasciare la Casa dello studente, dove si mangiava e dormiva gratuitamente. Così presi in affitto un monolocale, al Pigneto. Sa quanto pagavo? Mezzo milione di lire. Più le bollette, più il problema non dico del pranzo, ma almeno della cena. Successe una sera. Casualmente. Stavo tornando a casa, camminavo sul marciapiede di via Casilina e…si accostò una macchina. Un ragazzo, un bel ragazzo, tirò giù il finestrino e mi chiese d’un fiato: “Quanto prendi?”. Io risposi d’ istinto, quasi senza pensarci. Dissi: “Cinquantamila”. Poi salii in macchina”.

VLADIMIR LUXURIA: L’USO DI SOSTANZE E LE DURE PAROLE DI SGARBI

Nel 2013 avvenne poi la seconda confessione di Vladimir Luxuria, ospite del programma radiofonico La Zanzara. In quell’occasione l’ex deputata ricordò quei tragici eventi parlando di “sbandamento generale”, di un periodo in cui la stessa fece uso di “sostanze per un breve periodo”; raccontò anche di essersi pentita, “Una cosa contraria al senso di dignità del mio corpo e della mia persona. L’ho fatto per pochi mesi. In quel periodo bruttissimo della mia vita ho pensato al suicidio, non vedevo un futuro, mi hanno ripresa per i capelli”. Un anno fa di questi tempi, la questione della prostituzione di Vladimir Luxuria tornò nuovamente d’attualità dopo che Vittorio Sgarbi, in studio a Live Non è la D’Urso, si rivolse in modo molto aggressivo nei confronti della transgender: “Io ti ho visto nella evidente posizione di chi batte. Non sei stata scambiata per prostituta, tu lo eri. Tu facevi quello che hai detto, lo facevi e lo hai ammesso. Parlo del passato”. In tv la Luxuria aveva tagliato corto “Io del passato non parlo”, ma sui social era poi scoppiata una polemica accesa, e moltissimi si erano schierati dalla parte dell’attivista.



