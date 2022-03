Vladimir Luxuria e Nicola Savino: programma tv insieme?/ “Dopo L’Isola dei Famosi…”

Vladimir Luxuria e Nicola Savino commentano i naufraghi de L’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria e Nicola Savino a ruota libera sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Gli opinionisti hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale “Chi”. Entrambi sono abituati alle dinamiche del reality show, in quanto Nicola è stato conduttore della trasmissione, mentre Vladimir – oltre ad aver vinto il programma – ha partecipato come opinionista in studio diverse volte. I due hanno commentato i concorrenti di questa edizione, con Vladimir che tifa per tre coppie: “Per me le tre coppie più toste che sono state nominate al primo giro sono Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, Cicciolina e Melandri, Zequila e Floriana”. Vladimir poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa e attacca Clemente Russo: “Invece, Russo, vabbè, lui è l’unico che non si è lanciato dall’elicottero, è arrivato trainato dalla moglie, dice per un problema di timpani. Poi sono cose di salute per carità anche se continuo a pensare che aveva paura e non voleva farsi vedere. I fatti non sono stati simpatici, magari le persone mi faranno ricredere, ma la vedo dura”, sentenzia.

Nicola Savino, dal canto suo, ha altre preferenze. L’opinionista ha ammesso di apprezzare Alessandro e Gustavo Rodriguez e a proposito di coppie rivela di avere un debole per Lory Del Santo e Marco Cucolo. Poi, ha attaccato Floriana Secondi. In queste settimane, la concorrente dell’Isola ha mostrato un temperamento discutibile e sui social è stata travolta dalle polemiche: “Da telespettatore, dico che un certo modo di fare di Floriana è da Prima Repubblica dei reality. Si può guardare un reality anche senza vedere gente che si scanna, mi piace pensare che il 70, il 60, il 51 per cento della giornata di una persona sia bella”. Insomma, Nicola non ci è andato giù leggero.

Vladimir Luxuria e Nicola Savino condurranno un programma insieme?

Vladimir Luxuria e Nicola Savino sarebbero peraltro pronti a condurre un programma insieme. Dopo questa esperienza a L’Isola dei Famosi, i due non si precludono nulla. Luxuria a “Chi” ha rivelato: “Ma io con lui potrei condurre qualsiasi cosa, dalla notte degli Oscar fino alla 90, la circolare interna di Milano”. Una dichiarazione che ribadisce la stima che Vladimir nutre nei confronti di Nicola Savino. In una precedente intervista a SuperGuida TV, Vladimir aveva infatti spiegato: “Intanto si fa questo insieme e credo sia una cosa molto bella. Io conosco anche la moglie di Nicola, ricordo che io facevo un programma anni fa e lei mi faceva gli outfit, quasi cinquanta abiti. Una persona straordinaria […]. Saremo degli opinionisti di alta qualità al servizio di Ilary Blasi: lei ha bisogno di noi opinionisti per un programma di così tante ore, possono esserci cose che possono sfuggire a lei o ad Alvin, quindi noi dobbiamo essere sempre sul pezzo”.

Nicola Savino e Vladimir Luxuria avevano collaborato insieme a Back to School, il programma di Italia Uno. In quell’occasione, Nicola era il conduttore, mentre Vladimir la ripetente. Già allora avevano mostrato la loro sintonia: “Nicola è una persona corretta, simpatica e ironica, auguro a tutti di lavorare con persone come Nicola Savino. Poi ultimamente abbiamo capito che insieme siamo una forza, anche in quest’ultima esperienza di Back to School che ha avuto un ottimo riscontro”, aveva dichiarato Vladimir Luxuria.











