Vladimir Luxuria elogia Bastian e lancia frecciata a Totti? / “Non gioca a pallone ma..”

Vladimir Luxuria rivelazioni su Bastian, compagno di Ilary Blasi

Vladimir Luxuria ha avuto modo di conoscere Bastian Muller, compagno di Ilary Blasi, in occasione della festa dei 40 del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. In quell’occasione, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha parlato dell’imprenditore come di una persona “affabile e semplice”.

A distanza di settimane Vladimir Luxuria, ai microfoni del settimanale Chi, ha rivelato qualche dettaglio in più su Bastian: “Segue l’Isola dei famosi, anche se non conosce l’italiano e con Ilary parlano in inglese. Si è molto divertito. L’ho trovato affabile e rispettoso. Chiacchierava con le persone e lasciava a Ilary i suoi spazi”, ha raccontato Luxuria: “Abbiamo parlato per un’oretta. Volevo un po’ sperimentare il mio tedesco, poi siamo passati all’inglese. È stato disponibile al dialogo. Ho chiesto tante cose di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi sono un’impicciona. Mi piace sapere le cose ma rispetto la privacy“.

Vladimir Luxuria paragone tra Bastian e Totti: le sue parole

Vladimir Luxuria non ha fatto altro che elogiare Bastian Muller, compagno di Ilary Blasi rivolgendo all’imprenditore parole positive. L’opinionista, al settimanale Chi, sembra non essersi limitata solo ai complimenti ma potrebbe aver lanciato una frecciata a Totti.

“Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso, che non gioca a pallone. Tant’è che lui ha conosciuto Ilary consapevole che fosse così famosa. Mi ha anche raccontato come si sono conosciuti, però non glielo dico” ha affermato Luxuria per poi parlare di Bastian e Ilary Blasi come coppia: “Sono andati via mano nella mano ed è stata molto tenera questa scena. Perché nascondersi? Tutti abbiamo sognato le coppie come Al Bano e Romina, però sono cose che succedono“.

