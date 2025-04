Diritto di replica per Vladimir Luxuria; annuncia così Caterina Balivo la partecipazione della collega alla puntata odierna de La Volta Buona. Un’intervista fiume su diversi temi spuntati sul web nel corso degli ultimi tempi e sui quali l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha deciso di replicare senza filtri. La chiacchierata nel salotto di Rai Uno parte dalla vita privata e dalla presunta relazione con Danilo Zanvit Stecher; da tempo definito suo fidanzato ma, a quanto pare, la realtà è ben diversa: “E’ un mio amico, penso che l’amicizia sia una forma d’amore, ma non è il mio fidanzato; lo dico anche per non bloccare le legittime ambizioni dei pretendenti”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Sono grata alla vita che mi ha fatto conoscere Danilo, gli voglio molto bene, sono libera e super-accessoriata”.

Vladimir Luxuria ha dunque smentito di essere fidanzata con Danilo Zanvit Stecher ed ha ammesso di essere ancora alla ricerca del vero amore: “A volte quando sono sola a casa, ceno e dormo da sola, mi piacerebbe avere una persona alla quale raccontare ciò che mi è successo durante la giornata. Sono però una persona ottimista, se ci sarà arriverà, non c’è limite all’amore”.

Vladimir Luxuria a La Volta Buona: “L’Isola dei Famosi? Non ho rubato il posto ad Ilary Blasi…”

Sempre a La Volta Buona, Vladimir Luxuria si è espressa anche a proposito delle copiose e spesso ingiuste critiche nei suoi confronti per la conduzione dell’Isola dei Famosi: “E’ stata una bellissima offerta, una possibilità di crescita perchè parliamo di una trasmissione importante; 4 ore di diretta, al netto degli imprevisti, quindi ho vinto una grande sfida. Mi fanno ridere coloro che dicono: ‘Hai fatto le scarpe ad Ilary Blasi’…”. La conduttrice ha poi aggiunto: “C’è questa idea che siamo lì pronte a soffiarci il posto, quando invece è semplicemente come una giostra che gira. Ora tocca a Veronica Gentili e le faccio un grande in bocca al lupo; le consiglio di non seguire troppo le voci che ci sono intorno”.