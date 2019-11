Vladimir Luxuria fidanzata con un attivista politico curdo?/ “Una grande passione”

Vladimir Luxuria si sarebbe innamorata. È questo lo scoop lanciato dal settimanale Oggi in merito alla nota opinionista che starebbe vivendo un periodo della sua vita davvero molto speciale. L’uomo che avrebbe conquistato il suo cuore sarebbe un attivista politico curdo. Dagospia infatti riporta che Vladimir Luxuria “Ha una focosissima relazione con un uomo vicino agli ambienti dell’Intelligence curda”, così svela i dettagli, anche privati, di questa storia “Il colpo di fulmine a Beirut 2 mesi fa, dove i due piccioncini hanno fatto esultare per 8 ore di fila le stagionate carni”. Si tratterebbe dunque di una relazione nata da poco ma non per questo prima di passione, come anzi sottolinea in modo colorito la fonte. Non si conosce al momento il nome dell’uomo che potrebbe tuttavia essere svelato proprio dalla Luxuria.

Vladimir Luxuria innamorata di un attivista politico curdo?

Ciò che svela la fonte è che Vladimir Luxuria e l’attivista curdo dovranno vivere un periodo di separazione. Lui infatti dovrà andare in Germania per motivi di lavoro. Luxuria, invece, rimarrà in Italia, dove è impegnata nel campo televisivo. Ultimamente è infatti spesso opinionista per Barbara D’Urso nei suoi show su argomenti anche delicati. Quando non lo è, Luxuria è però impegnata, come il suo compagno, in diverse battaglie attiviste, in particol modo quelle riguardanti le questioni dei diritti e le concessioni alla comunità LGBT. Vedremo se, tra un impegno e l’altro, avrà modo di chiarire questo gossip e svelare se c’è davvero un nuovo amore nel suo cuore.

