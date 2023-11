Vladimir Luxuria foto col fidanzato Danilo Zanvit Stecher su Novella 2000/ Roberto Alessi: “Un uomo speciale”

Vladimir Luxuria paparazzata col fidanzato: chi è

La settimana scorsa Vladimir Luxuria aveva rivelato di essersi fidanzata, senza però rivelare l’identità dell’uomo di cui si è innamorata. Il mistero è durato poco, in quanto la coppia è stata paparazzata da Novella 2000, che torna in edicola pubblicando le foto di Vladimir Luxuria con Danilo Zanvit Stecher, 37enne di origine tedesca che lavora nel sociale ed è un amico di Bastian Muller, il nuovo fidanzato di Ilary Blasi. Roberto Alessi, che conosce bene l’attivista ed ex politica italiana, sul settimanale lancia lo scoop con delicatezza.

ANTONIO E MARIA MICHELA GUADAGNO, GENITORI VLADIMIR LUXURIA/ La madre: "Per mia figlia divento una tigre"

«A volte un nuovo sentimento può far paura perché la vita ci insegna che “potrebbe finire domani”, ne parliamo con leggerezza soprattutto se, come Vladimir Luxuria, si sono passati anni senza una storia da poter rendere pubblica, ed è ancora più difficile se si è un personaggio pubblico di prima grandezza», spiega il direttore di Novella 2000. Ma Roberto Alessi ricorda anche le parole da Silvia Toffanin, a cui Vladimir Luxuria aveva ammesso, accanto alla madre, di non essere più sola.

Vladimir Luxuria, chi è il fidanzato?/ Single dopo Gennaro Siciliano: "Ora cerco un uomo maturo che..."

Chi è il fidanzato di Vladimir Luxuria: “Lavora nel sociale”

Novella 2000 pubblica le foto paparazzate in cui Vladimir Luxuria è al fianco del suo «amico speciale», come lo aveva definito a Verissimo. La coppia è stata sorpresa a Bolzano, dove vive il giovane, che ha 21 anni meno della nuova compagna. «Un uomo davvero speciale, che lavora nel sociale, impegnato, colto, in più bello, gentile, sensibile», rivela Roberto Alessi sulle colonne del suo settimanale, descrivendo il fidanzato di Vladimir Luxuria.

Riguardo la relazione non si sbilancia, ma anzi esprime un duplice auspicio: «Non so se è amore o solo amicizia, ma credo che solo un’anima bella possa apprezzare una persona come Vladimir, e spero presto di conoscerlo». Quel che conta, del resto, è che questo amore cresca serenamente. «Intanto accontentiamoci di vederli sereni di sabato passeggiare nel giardino dell’Abbazia di Novacella e in piazza Walther, a Bolzano, dove, mi dicono, Danilo ha presentato Vladimir alle persone più care», conclude il direttore di Novella 2000.

Ilary Blasi non condurrà L'Isola dei Famosi?/ Vladimir Luxuria: "Io non so nulla, però…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA