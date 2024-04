Vladimir Luxuria: “Francesco Benigno squalificato? Ringrazi che non mostriamo le immagini”/ Attacco all’Isola

Vladimir Luxuria rompe il silenzio su Francesco Benigno in diretta all’Isola dei Famosi 2024: “Ecco perché è stato squalificato”

La quarta diretta dell’Isola dei Famosi 2024 ha affrontato il caso dell’ex naufrago Francesco Benigno, squalificato attraverso un comunicato emesso dalla stessa Mediaset per ‘difendersi’ dalle accuse mosse dall’ex concorrente e (soprattutto) spiegare al curioso pubblico da casa cosa è accaduto dietro alle quinte e che, fino ad ora, non è stato mostrato. Dal conto suo, subito dopo essere stato prelevato dall’Isola in cui condivideva spazi ed esperienze con i ‘colleghi’ famosi, Francesco Benigno si era sfogato in un video diffuso sui social nel quale aveva parlato di presunte “minacce” ricevute dalla redazione del programma in seguito a “qualcosa che a loro dire io avevo fatto, ma ovviamente non ho fatto”.

Immediata, e perentoria, la risposte di Mediaset e Banijay, che senza lasciar trapelare nulla sulle motivazioni che hanno portato all’allontanamento (poco comune in una trasmissione come l’Isola dei Famosi) del concorrente, ha smentito le presunte minacce, spiegando che la decisione è stata presa “a seguito di comportamenti contrari al regolamento”.

Francesco Benigno squalificato dall’Isola dei Famosi: la reazione di Vladimir Luxuria

In trasmissione, durante la quarta diretta, Vladimir Luxuria ha spiegato al pubblico che “Francesco Benigno, come sapete, non è più un naufrago dell’Isola dei Famosi. Il motivo di questa eliminazione è legato ad alcuni comportamenti ritenuti dalla produzione del programma lesivi del regolamento“, ribadendo che “ogni naufrago [lo] firma prima di partire. Un episodio in particolare ha reso necessario l’allontanamento” di Francesco Benigno, ha continuato a spiegare Luxuria, “un comportamento inaccettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla playa”.

L’emittente, però, nella nota letta dalla conduttrice, ci tiene anche a precisare al pubblico che “abbiamo deciso di non mostrare le immagini dell’episodio in questione per non dare visibilità ad episodi di condotta non tollerabile”. Parlando in nome di se stessa, inoltre, la Luxuria ha ribadito che “io questa scena l’ho vista. Sull’Isola si litiga, si può discutere, ma non si può trascendere e il fatto che non mostriamo queste scene, che non sono per niente esemplari, sia un segnale di rispetto per voi da casa, ma anche forse Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci di non mostrare queste immagini”. Lo squalificato Francesco Benigno replicherà?











