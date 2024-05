Vladimir Luxuria gaffe all’Isola dei Famosi 2024/ “Beato chi ti ha sposata”, la risposta di Casalegno è epica

Nella puntata serale andata in onda ieri all’Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria è stata protagonista di una gaffe con Elenoire Casalegno. Momenti che hanno stemperato la tensione delle nomination per la conduttrice che si è lasciata andare ad un’osservazione che ha destato le risate del pubblico.

Mentre Casalegno era impegnata a legare due concorrenti per una prova, la conduttrice ha dichiarato: “Beato che ti ha sposato, ha capito tutto“. A questo punto con il sorriso e un pizzico di ironia l’inviata ha risposto: “Veramente son separata” “Allora non ha capito niente” ha replicato subito Luxuria cercando di recuperare dopo la gaffe. Il momento è stato comunque molto simpatico e ha stemperato un po’ la tensione considerando che il reality show si sta incamminando verso la finale.

Elenoire Casalegno l’esperienza come inviata all’Isola dei Famosi 2024

Elenoire Casalegno ha intrapreso l’esperienza come inviata dell’Isola dei Famosi 2024 al posto di Alvin, un percorso piuttosto impegnativo ma che l’ha arricchita dal punto di vista professionale. Ai microfoni di Elle, la conduttrice televisiva ha parlato a lungo del suo nuovo ruolo in Honduras.

“È un’esperienza bella e tosta, sei fuori dalla tua comfort zone e le piccole difficoltà non mancano, ma lavoro con una squadra di grandi professionisti capaci di affrontare qualsiasi inconveniente si presenti, anche con 40 gradi, l’umidità e i mosquitos sempre in agguato. È un’avventura intensa sotto il profilo professionale e umano, incisiva e so già che mi lascerà molto” ha dichiarato Casalegno. Il volto televisivo ha deciso di lanciarsi questa nuova sfida: “Amo le sfide, le cose facili non mi sono mai piaciute. Ho un animo rock, un’indole forte, libera, uno spirito di adattamento che mi aiuta in ogni situazione e non mi spaventano le difficoltà“.

