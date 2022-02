Vladimir Luxuria gaffe “Mahmood ha fatto coming out”/ Poi la rettifica…

Vladimir Luxuria: “Mahmood ha fatto coming out”

Mahmood e Blanco, vincitore del Festival di Sanremo 2022 con “Brividi”, ieri pomeriggio sono stati protagonisti del dibattito di Pomeriggio 5, condotto da Barbara d’Urso. Fra gli ospiti del salotto di Canale 5 c’erano Annalia Venezia e Vladimir Luxuria. La giornalista ha parlato di Giulia, fidanzata di Blanco, e del romantico video che ha fatto ai due ragazzi dopo la vittoria. Vladimir Luxuria, invece, commentando il segnale nuovo che arriva con la loro vittoria sanremese ha fatto una gaffe, dicendo che Mahmood avrebbe fatto coming out. “Il segnale nuovo di Sanremo di quest’anno è che due uomini, uno eterosessuale che in questo video si sta sbaciucchiando con la sua fidanzata Giulia e Mahmood, che invece ha fatto coming out, che possono cantare insieme una bella canzone d’amore, perché l’amore è per tutti”.

La rettifica su Twitter: “Mi sono confusa”

Poche ore dopo, su Twitter, è arrivata la rettifica di Vladimir Luxuria: “Chiedo scusa per la gaffe che ho fatto oggi pomeriggio a Pomeriggio 5 sul coming out di Mahmood: in realtà lui ha solo parlato di coming out ma non lo ho mai fatto. Mi sono confusa. Sorry”. Mahmood, infatti, non ha mai fatto apertamente coming out anche se in passato è stato pizzicato dai paparazzi con un ragazzo di nome Lorenzo. Sui social, però, in molti difendono la privacy del cantante di “Soldi”: “Perché mai lo dovrebbe fare? Il videoclip di Brividi parla chiaro. Nel 2022 ancora pretendete un comunicato ufficiale?” e “Perché questa necessità di dover sempre etichettare le persone per le loro inclinazioni sessuali? Cosa cambia?”. E ancora: “Con tutta la stima per Mahmood a me interessano i suoi testi e le sue canzoni. Altro sono fatti suoi!”.

