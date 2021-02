Vladimir Luxuria “Io perfetta come Ministro della Transizione”/ Il tweet virale..

E alla fine in questo gioco di poltrone e in questo valzer di nomi da scegliere per riempire i vuoti lasciati dal Governo Conte uscente, ecco che arriva il tweet di Vladimir Luxuria, che di politica del fare ne ha masticata un po’, che diventa virale. Tutto nasce dall’ormai famoso ministero tanto discusso proposto da Beppe Grillo nei giorni scorsi ovvero il ministero per la Transizione ecologica nell’agenda di governo. E allora Vlady a quel punto si fa una domanda che le sorge spontanea pensando che chi meglio di lei possa ricoprire un ruolo come questo dedicato alla transizione o, come lo definisce lei, alla transazione? Il ministero per la Transazione ecologica, ipotizzato da Beppe Grillo in veste di leader del Movimento 5 Stelle, sta creando polemica e ironia tanto che Vladimi Luxuria ha deciso di cavalcare l’onda con il tweet subito diventato virale: “ Scusate ma non sarei perfetta io come Ministra della Transizione? ”

Sulla questione sono molti i politici che si sono pronunciati in queste ore e se tutti hanno evidenziato l’importanza, specie in questo periodo, del clima e di tutto quello che è necessario per riuscire ad impedire problemi e nuovi conflitti, sicuramente il punto di vista di Vladimir Luxuria è chiaro e netto visto che anche lei, come ha fatto spesso in questi anni, ha un occhio di riguardo su certi temi. Le risate, le battute e i retweet non sono mancati per lei, siamo sicuri che avrà modo di parlare ancora della questione.



