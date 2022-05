Vladimir Luxuria “Laura Maddaloni è tremenda”/ “All’Isola ha barato, è una furia”

Non si arrestano le critiche di Vladimir Luxuria verso i coniugi Russo. La puntata dell’Isola dei Famosi andata in diretta il 2 maggio su Canale 5 è stata caratterizzata da polemiche e liti anche pesanti. Si è parlato di minacce, un argomento discusso proprio da Luxuria che, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha poi analizzato i fatti. Ha spiegato che tutto è nato quando ha sentito in palapa Alvin dire “Qui non si accettano minacce”, cosa che l’ha messa in allerta e pronta a chiedere spiegazioni.

Da lì la pioggia di accuse e scontri poi visti nel corso della puntata. Nonostante le spiegazioni di Laura Maddaloni, Vladimir continua a rimanere della sua opinione sul suo conto, accusandola di essere una che “accende il fuoco”.

“Laura è una pungolatrice, pungola il marito e incendia, Clemente è un po’ più calmo ma lei sta sempre come una furia, è tremenda!” tuona Vladimir Luxuria a Pomeriggio 5 contro la moglie di Clemente Russo. Ribadisce inoltre di essere rimasta delusa dal fatto che, pur essendo una grande sportiva, ha barato durante una prova all’Isola dei Famosi: “Era una gara in cui strisciava e non si dovevano usare le gambe invece lei stava spesso sulle ginocchia!” Cosa confermata a Pomeriggio 5 anche dall’ex naufraga Valentina Persia.

