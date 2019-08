Vladimir Luxuria, mamma in ospedale/ Foto “il suo cuore resti forte, grazie papà…”

Paura, nelle ultime ore, per Vladimir Luxuria in seguito al ricovero in ospedale dell’anziana mamma Maria Michela Guadagno. L’attivista LGBT ha trascorso momenti di forte ansia in merito alle condizioni di salute della donna che l’ha messa al mondo, ma fortunatamente per la sua famiglia sono giunte notizie confortanti che hanno così permesso le dimissioni di mamma Maria Michela. A rivelare, con tanto di sospiro di sollievo, il momento non semplice vissuto in questi giorni è stata la stessa Vladimir Luxuria attraverso un post Instagram. L’ex parlamentare ha postato uno scatto dall’ospedale foggiano nel quale è stata ricoverata la madre, in cui viene immortalata insieme all’anziano genitore. Lei, sorridente ma molto provata, in piedi davanti al letto. La madre, ancora sdraiata, accenna ad un sorriso, a dimostrazione del fatto che tutto sembra essere andato per il verso giusto. Quindi la didascalia dai toni rasserenanti: “Il cuore di mia mamma resti forte: pericolo scampato, adesso è di nuovo a casa. Ne approfitto per ringraziare tutto il personale degli Ospedali Riuniti di Foggia che hanno assistito mia mamma con professionalità e umanità. Adesso un po’ di riposo e controlli. Adesso mi sento più tranquilla”.

VLADIMIR LUXURIA, MAMMA IN OSPEDALE A FOGGIA

In tanti hanno fatto giungere i loro messaggi di sostegno a Vladimir Luxuria, dopo la grande paura per le condizioni di salute della madre Maria Michela che hanno destato non poca ansia. Molti gli auguri di pronta guarigione e le emoticon a cuore inviati alla famiglia di Vladimir: “Tantissimi auguri alla sua mamma e una carezza al suo papà. Il suo sorriso dice tutto”, scrive una follower. “Un abbraccio a tua madre! Che Dio vi benedica”, aggiunge un utente. “Anche la mia nonna era ricoverata in cardiologia in questi giorni!!!Per fortuna spesso la sanità pubblica funziona!!!Un abbraccio”, commenta ancora una donna che come Luxuria ha condiviso le medesime paure. Il rapporto che lega Vladimir ai genitori Antonio e Maria Michela è sempre stato definito dall’attivista LGBT molto forte e speciale. Dopo i primi comprensibili momenti di tensione legati al suo coming out, infatti, il legame si è rinsaldato sempre di più ed ora la famiglia è inseparabile. Anche e soprattutto in questi momenti di difficoltà.





