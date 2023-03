Vladimir Luxuria/ “Maurizio Costanzo mi ha fatto accettare come donna da mia mamma”

Vladimir Luxuria ha commentato l’ideale podio della sua vita di fronte alle telecamere di “ItaliaSì!”, trasmissione del sabato pomeriggio di Rai Uno condotta da Marco Liorni. Tra le figure fondamentali della sua esistenza vi è innanzitutto la nonna Emanuela: “Lei aveva capito tutto di me, ma non mi aveva mai posto domande – ha commentato Luxuria –. Mi ha sempre dimostrato grande amore: ci sono persone, come lei, che sembrano fredde e rigide, però questo non significa che non siano capaci di amare. Bisogna giudicare gli altri al di là del loro atteggiamento”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

“Mia nonna – ha aggiunto Vladimir Luxuria – è morta quando io non avevo ancora cominciato la transizione, ma credo che l’avrebbe presa bene, in quanto, avendo sempre difeso i proprio figli in modo forte, avrebbe fatto lo stesso con me. Non mi ha mai chiesto perché preferissi vedere i vestiti di Mina e Raffaella Carrà rispetto alle partite di calcio. Mi ha amato per ciò che sono”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

VLADIMIR LUXURIA: “MAURIZIO COSTANZO FONDAMENTALE PER LA MIA VITA”

Successivamente, Vladimir Luxuria ha parlato dell’amico Fernando, portato via troppo presto da un brutto male. Nelle prime trasferte milanesi del volto televisivo – all’epoca non ancora popolare – Fernando faceva il cameriere e “mi ha sempre ospitato in maniera disinteressata, mi ha sempre offerto un piatto caldo. Anche lui veniva da Foggia e cercava un suo spazio. Lui ha fatto parte della mia vita a lungo e non ha cambiato atteggiamento quando sono diventata Vladimir Luxuria. Mi sconsigliò di rifarmi le labbra perché non diventassi una caricatura”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Infine, sul podio della vita di Vladimir Luxuria trova spazio Maurizio Costanzo, recentemente scomparso. Il giornalista si interessò al mondo delle drag queen quando scoprì che c’erano spettacoli del mondo drag presso un locale capitolino, chiamato “La mucca assassina”. “Essendo un vero giornalista, una persona interessata a tutto, capì che avevo un rapporto complicato con i miei – ha rivelato Luxuria –. Quindi, invitò mia madre in studio telefonandole personalmente: venne al Maurizio Costanzo Show e per la prima volta si rivolse a me ‘al femminile’. Sono grata a Maurizio Costanzo per avere risolto un mio problema molto grande. Dopo alcuni giorni dalla puntata, mandò un mazzo di fiori enorme a casa di mia mamma”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA