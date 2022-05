Vladimir Luxuria “Mercedesz all’Isola? Ecco com’è andata davvero”/ “Eva Henger…”

Vladimir Luxuria difende Mercedesz Henger dalle critiche

L’arrivo di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi 2022 ha sollevato un po’ di polemiche. La figlia di Eva Henger si è ritrovata al centro di molte critiche per aver deciso di partecipare al reality nonostante le attuali condizioni di salute della madre, vittima di un grave incidente stradale. Dopo l’intervento di Eva, anche Vladimir Luxuria si è voluta sbilanciare sulla questione, raccontando per la prima volta e nei dettagli come sono andate le cose.

L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha infatti spiegato che Mercedesz era più che decisa a tornare dall’Honduras e lo avrebbe fatto se proprio sua mamma non fosse intervenuta con decisione.

Mercedesz Henger all’Isola, parla Luxuria: “Com’è andata”

Ospite a Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria ha difeso Mercedesz Henger e ha spiegato come sono andate le cose: “Quando Mercedesz è partita, Eva non aveva ancora avuto l’incidente. – ha esordito – Sai che prima di partecipare devi rimanere in una bolla, devi fare un po’ di quarantena. Poi è successo questo incidente a Eva, Mercedesz appena l’ha saputo voleva subito ritornare.” Quindi c’è stato l’intervento della madre: “È stata Eva che subito l’ha chiamata, l’ha rassicurata e l’ha pregata dicendo ‘Resta, fallo!’. Tra l’altro ieri Mercedesz, quando è andata a fare le nomination, la prima cosa che ha chiesto è come sta la mamma.” Luxuria ha dunque concluso, commentando: “Quindi quest’idea terribile che ci siano delle figlie che se ne fregano della salute di una madre, io penso davvero che non sta né in cielo, né in terra”.

