Vladimir Luxuria, nome prima della transizione e operazioni fatte/ Wladimiro Guadagno “Donna anche col pen*”

DA WLADIMIRO GUADAGNO A VLADIMIR LUXURIA

Nella puntata di “Verissimo” in onda questo sabato pomeriggio, torna nel salotto tv di Silvia Toffanin uno dei volti di punta dell’edizione 2022 de “L’Isola dei Famosi”, vale a dire Vladimir Luxuria: e l’ex politica e personaggio televisivo pugliese, che nello show condotto da Ilary Blasi fa da opinionista, si racconterà alla padrona di casa, partendo proprio dalle recenti polemiche che l’hanno vista battibeccare con alcuni dei naufraghi, ma tornando anche sulla sua vita privata e sentimentale. Ma cosa sappiamo di Vladimir Luxuria e del suo passato? Facciamo un salto indietro nel tempo e torniamo a…

… al 1956, in particolare a quel 24 giugno in cui a Foggia vide la luce Wladimiro Guadagno, figlio di papà Antonio e mamma Maria Michela. Dopo aver intrapreso la sua carriera artistica in alcuni locali e discoteche locali, si trasferì a Roma laureandosi in Lingue e Letterature Straniere alla Sapienza: tuttavia il suo percorso di transizione, dal momento che Vladimir Luxuria si definisce transgender e non donna, era già cominciato dal momento che la sua identità di genere non corrisponde al sesso di nascita. “Non ho mai voluto diventare del tutto donna dato che l’anestesia mi terrorizza, anche se è vero che mi sono rifatta le labbra, il senso e il naso in una botta sola…” ha scherzato, ammettendo di attirare maggiormente l’attenzione degli uomini da trans.

VLADIMIR LUXURIA: OPERAZIONI E LA TRANSIZIONE MAI COMPLETATA PERCHE’…

“La mia transizione richiede varie fasi” ha raccontato una volta Vladimir Luxuria, spiegando che si tratta di una scelta personale e che, “avendo piena proprietà del corpo si può fermare in qualsiasi momento o andare avanti”: infatti la diretta interessata non si è mai sottoposta all’intervento chirurgico di vaginoplastica, accettando invece in passato un’operazione di elettrocoagulazione nel 2007 che, come è noto, serve a inibire la crescita dei peli della barba. In seguito Luxuria, che per l’anagrafe continua a risultare ancora di sesso maschile, si è sottoposta come detto anche a due interventi rispettivamente di rinoplastica e mastoplastica che, a suo dire, sono serviti semplicemente per un “adeguamento di genere, cioè adeguo la mia esteriorità alla mia interiorità”.

Insomma, un percorso di transizione non completo che tuttavia ha comportato non poche difficoltà a Vladimir Luxuria: in una vecchia intervista a “Grazia”, la diretta interessata ha spiegato di aver sempre vissuto con equilibrio la propria identità ma che poi, nel lontano 2009, ha cominciato ad avvertire un malessere interiore proprio per il non aver avuto il coraggio fino ad allora di “andare fino in fondo in questo processo”. Era stato in quell’occasione che, nonostante avesse subito già qualche intervento chirurgico, decise di cambiare anche i propri genitali: “Nel 2011 avevo trovato finalmente la struttura dove operarmi, presso l’Ospedale ‘Federico II’ di Napoli ma poi, a pochi giorni dall’intervento, ci ho ripensato…” ha confessato, spiegando che la paura dell’operazione, molto dolorosa, l’ha fatta desistere. “Ma non era solo questo: la verità è che non ero convinta, lo avrei fatto per piacere di più agli altri che a me, ed oggi devo dire di essere contenta della mia doppia identità” aveva spiegato, concetto affermato anche nel corso degli anni quando ha ribadito di sentirsi comunque donna “anche col pene”.











