Vladimir Luxuria/ “Non esiste un virus della transessualità” (Ciao Darwin)

Vladimir Luxuria è una delle protagoniste di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e trasmesso in replica il sabato sera su Canale 5. Nella puntata di sabato 28 marzo 2020 assisteremo alla sfida tra le categorie Gay Pride e Family Day e la ex politica è stata scelta come paladina della prima. Diretta e sincera, la Luxuria in questi giorni ha fatto sentire forte e chiara la sua voce contro chi allo scoppiare dell’emergenza sanitaria da Coronavirus ha lasciato il Nord Italia per tornare al sud. Nonostante i divieti e le regole imposte dal governo, centinaia di cittadini presi dal panico hanno deciso di scappare nel cuore della notte a bordo di treni e intercity notte pur di rientrare dai propri cari portando con sè il virus Covid 19. “Vorrei dire a tutte quelle persone che dal Nord sono scese al Sud che sono dei serial killer” ha detto a gran voce Vladimir ospite a Live – Non è la D’Urso. La scrittrice e personaggio televisivo ha poi fatta un’attenta osservazione: “in Sardegna, come mai la maggior parte dei contagi è avvenuta nella zona della Costa Smeralda? Perché tanta gente del Nord che aveva la seconda casa lì è scesa giù come se andasse in vacanza. Non è solo un problema vostro, è un problema anche degli altri. Facendo così mettete in ginocchio il nostro amatissimo Sud”.

Vladimir Luxuria: “Distanti, ma uniti vale soprattutto sessualmente”

Non solo, Vladimir Luxuria ha preso anche le difese di Caterina Balivo che durante una delle ultime puntate di “Vieni da me” ha incontrato e intervistato Giovanna Cristina Vivinetto, scrittrice e poetessa siciliana che ha deciso di cambiare sesso. Una transazione, da uomo a donna, che non è piaciuta particolarmente ai politici di Forza Italia che sui social hanno puntato il dito contro il programma e la conduttrice napoletana: “Una pagina vergognosa in piena emergenza coronavirus”. La Luxuria è prontamente intervenuta rispondendo alle accuse degli esponenti di FI dall’Adnkronos : “in un periodo come quello che stiamo vivendo bisognerebbe evitare le polemiche piuttosto che alimentarle. Non è certo la prima volta che si parla del cambiamento di sesso in tv. Ma quale propaganda? Non esiste un virus della transessualità che si trasmette attraverso lo schermo o attraverso l’informazione, soprattutto quando viene fatta in maniera chiara e pulita, senza morbosità”. Infine ha poi inviato un messaggio a tutte quelle persone che stanno vivendo la quarantena da soli: “se non avete un compagno col quale convivete, ragazzi, sfoghiamo e sfogate in maniera diversa la cosa con un film porno, con il sesso virtuale usando internet, con le chat. Fatelo in qualsiasi modo, ma evitiamo incontri ravvicinati, contatti fisici, perché con il Coronavirus non si scherza. Distanti, ma uniti vale soprattutto sessualmente. Dobbiamo solo aspettare tempi diversi in cui potremo godere di più la vita”.



