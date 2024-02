Vladimir Luxuria nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi/ “Ilary Blasi? Non ho fatto le scarpe a nessuna”

Vladimir Luxuria al timone de L’Isola dei Famosi: “Un sogno che si avvera“

In casa Mediaset è in corso una vera e propria rivoluzione per quel che concerne alcuni programmi simbolo del palinsesto dell’azienda. Nella giornata di ieri l’AD Pier Silvio Berlusconi ha indetto una conferenza stampa in cui, tra le altre cose, si è parlato anche del futuro de L’Isola dei Famosi. Dopo gli innumerevoli rumors legati alla nuova edizione, alla fine è stato sciolto ogni dubbio riguardo la conduzione, che vedrà un importante passaggio di testimone. Ilary Blasi lascia il timone mentre, a prendere il suo posto, è Vladimir Luxuria.

Colei che è stata opinionista nelle ultime due edizioni, dunque, sale di livello e viene promossa al ruolo di conduttrice. Un importante passaggio per la stessa Luxuria che, intervenuta nel salotto di Pomeriggio 5 nella puntata di ieri, ha commentato entusiasta (e con un pizzico di ironia) la notizia: “Ho condotto una vita molto intensa, una volta ho condotto anche un trattore. Sono molto felice, perché non mi sembra ancora vero, l’ho sperato ma è un sogno che si avvera“.

Vladimir Luxuria sostituisce Ilary Blasi: “Non ho fatto le scarpe a nessuna“

Il nome di Vladimir Luxuria, d’altronde, era nell’aria ormai da diverse settimane. Il rebus conduzione all’Isola dei Famosi non era ancora stato risolto e, oltre alla possibile riconferma di Ilary Blasi, di cui però non v’era alcuna certezza, si è fatto sempre più strada il nome dell’opinionista tv. Tuttavia per scaramanzia, ma anche per attendere la conferma ufficiale dai vertici dell’azienda, la Luxuria non aveva ancora annunciato nulla: “Ho aspettato l’ok definitivo. Io ho fatto due provini, quindi fin quando non c’era l’ok definitivo, non volevo dirlo. Trabocco di felicità, sono molto contenta“.

Infine, commentando la sostituzione di Ilary Blasi alla conduzione, ribadisce che non c’è stato alcuno sgarbo alla collega e smentisce eventuali attriti con una battuta ironica: “Io non ho fatto le scarpe a nessuna, anche perché non mi entrano le scarpe di Ilary“.











