Vladimir Luxuria “omofobi ci hanno provato con me”/ “Non ho mai ceduto”

Vladimir Luxuria ha fatto una confessione choc dalle pagine del settimanale Voi. La ex parlamentare ha raccontato: “è stata una bella rivincita: persone che in branco, da omofobi, mi dileggiavano e che poi, da soli, ci hanno provato. Io non ho ceduto, mi sembrava di offendere la mia dignità, non ho mai avuto la sindrome di Stoccolma”. Una confessione molto intima quella rivelata dalla vincitrice de L’Isola dei Famosi che è tornata a parlare del suo passato, ma senza fare nomi. La realtà è semplice: alcuni omofobi ci avrebbero provato con lei. Una bella rivincita per Luxuria che durante gli anni dell’adolescenza è stata vittima di bullismo, ma anche di offese e soprusi per via della sua identità sessuale. Un passato difficilissimo per Vladimir che a distanza di tempo ed anni si è presa una bella rivincita su quelle stesse persone che la offendevano ed oggi invece l’hanno “corteggiata”. Non solo, durante l’intervista rilasciata al settimanale Voi, la Luxuria si è anche lasciata scappare un’altra confessione choc parlando di un flirt del suo passato con un giovanissimo scenografo: “un flirt c’è stato e non ci trovo nulla di male in un bacio o nell’essere fidanzata e innamorata”.

Vladimir Luxuria: “Ho conosciuto anche le botte e la violenza vera”

Vladimir Luxuria è tornata a raccontarsi come sempre con estrema sincerità. Pochissimi giorni fa la ex parlamentare nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin aveva affrontato il suo passato parlando di quando da ragazzino è stato vittima di soprusi e violenze da parte dei suoi compagni di scuole. Parole davvero forti quelle pronunciate da Vladimir: “da piccola, i bulli mi facevano la pipì nelle scarpe, ma io non ho mai lasciato gli studi. Oggi quando torno nella mia città mi chiedono un selfie con loro. Li ho sconfitti due volte”. Un passato difficilissimo per Luxuria che non nasconde: “ho conosciuto anche le botte e la violenza vera. C’erano zone della mia città, Foggia, dove rischiavo. Ho preso schiaffi, pugni, sputi. Ci sono stati momenti in cui ho temuto mi volessero ammazzare, soprattutto quando il branco era in gruppo. Le botte le ho subite, ma a un certo punto ho deciso di reagire”.



