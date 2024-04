Vladimir Luxuria preoccupata per Luce Caponegro: “Stai bene?”/ Cos’è successo all’Isola dei Famosi 2024

Isola dei Famosi 2024, la richiesta di Luce Caponegro durante la nomination

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2024, nella sua fase conclusiva, si è focalizzata come sempre sul momento delle nomination. E a prendersi la scena, preoccupando Vladimir Luxuria, è Luce Caponegro. L’ex attrice, non appena arrivata in postazione, ha subito voluto rivolgere una richiesta alla conduttrice: “Io prima di fare questa nomination avrei bisogno di fare una domanda. Quando andremo in nomination ci sarà una sfida fisica? Perché cambia il mio tipo di voto. Oppure si decide soltanto sulla base dei voti delle persone fuori?“.

La conduttrice, inizialmente spiazzata da questa domanda, le risponde glaciale: “Ti faccio una domanda io Luce: secondo te ti rispondo?“. Poi, per smorzare i toni e addolcire la sua risposta, ha aggiunto in riferimento alla spiritualità che caratterizza il personaggio di Luce: “Lo sa solo lo spirito dell’Isola, tu che sei così spirituale prova a consultarti“.

Vladimir Luxuria preoccupata per Luce Caponegro: “Stai bene?“

Tuttavia, proprio negli istanti successivi, Vladimir Luxuria ha mostrato sbigottimento e un velo di preoccupazione osservando Luce Caponegro in postazione nomination. L’attrice, infatti, ha tenuto gli occhi chiusi e una mano sul petto, e subito la conduttrice si è preoccupata per la sua salute: “Che stai facendo? Luce stai bene?“. Il momento di panico è stato presto smorzato dalla naufraga, che ha confermato di stare bene. L’inquadratura su di lei si è poi allargata e ha mostrato alla Luxuria, e a tutto il pubblico, che Luce stava passando l’altra mano su tutti i fogli con i volti dei possibili nominati.

La conduttrice ha così intuito che fosse in atto un rito particolare, al punto da chiederle: “Che rituale è questo Luce?“. Lei, assorta nella sua riflessione, risponde: “Sto ascoltando“. La conduttrice, decisamente sbigottita di fronte alla scena, le domanda perplessa: “Stai ascoltando con la mano?“. La Caponegro a quel punto replica: “Un attimo, sono confusa, sono indecisa fra due persone“. Alla fine il suo voto viene poi indirizzato a Edoardo Franco, ma gli istanti in cui Luce è rimasta in silenzio, con gli occhi chiusi e con la mano sul petto hanno preoccupato e non poco Vladimir e tutto il pubblico.











