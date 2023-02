Vladimir Luxuria punge Francesco Mango/ “Lui innamorato di me? Forse Viola Valentino ha finito i soldi…”

Vladimir Luxuria replica al coming out di Francesco Mango e lancia un sospetto…

Dopo la dichiarazione choc di Francesco Mango, che in diretta a Pomeriggio 5 ha rivelato di essere bisessuale e di aver preso in passato una cotta per Vladimir Luxuria, è proprio quest’ultima ad intervenire e dire la sua. Luxuria, ospite di Barbara D’Urso nella puntata del 17 febbraio, si dice perplessa per questa dichiarazione di Mango e avanza i suoi sospetti.

“Non mi aspettavo questa dichiarazione, – esordisce in studio Vladimir, lanciando subito una provocazione a Francesco Mango – forse Viola Valentino ha finito i soldi, non so. Glielo dico subito: io sono tirchia! Non caccio una lira, pura la cena devi pagarla tu!” Spiega dunque dove nascono le sue perplessità: “Io rispetto tutti i coming out che vengono fatti, però, per essere corretti, i bisessuali sono attratti da uomini-uomini e donne-donne, generalmente chi è attratto da trans invece si definisce più pansessuale. Io sono una trans…”

Vladimir Luxuria tira poi in ballo anche Viola Valentino, moglie di Francesco Mango e da anni sua amica, dichiarando: “La cosa che mi risulta strana è che neanche lei mi ha mai detto niente. Dopo tanti anni lo dici adesso?”

I dubbi però aumentano anche per gli aggiornamenti che in diretta dà Simona Caldarone, l’ormai nota amante di Francesco Mango. La donna infatti annuncia che l’uomo è tornato a contattarla e ormai si sentono da sue mesi: “Io vengo a sapere le grandi verità di Francesco in televisione e poi lo dice a me. Il fatto di essere bisessuale lo ha detto poche ore dopo che stava al telefono con me!” ha spiegato. Una situazione sempre più complessa, di fronte alla quale Mango è chiamato a dare una spiegazione.

