Vladimir Luxuria punge Laura Maddaloni all’Isola/ “Solo le ciglia finte? E le tett*?”

Scintille tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi 2022

Ancora scintille tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi 2022. È ormai chiaro che tra le due donne non ci sia particolare simpatia dopo quanto accaduto all’Isola, tanto che nelle ultime settimane sono state protagoniste di più di una lite in diretta televisiva. E, ad oggi, non sembra che ci sia stato un chiarimento definitivo, viste le frecciatine arrivate anche nel corso della nuova diretta su Canale 5. Al momento della prima prova della puntata, Ilary Blasi ha ricordato che proprio la Maddaloni aveva trionfato in quel tipo di sfida qualche settimana fa.

Vladimir Luxuria punge Laura Maddaloni: “Le tette anche sono finte?”

Laura ha quindi confermato ma è stata poi interrotta dalla Blasi, perplessa sul colore dei suoi occhi: “Laura ma hai gli occhi azzurri stasera?” “Si, sono finti”, ha replicato la Maddaloni, aggiungendo “Come le ciglia!” Nella conversazione si è allora intromessa anche Vladimir Luxuria, facendo dell’ironia sulla questione ciglia: “Ah, sono finte?” è stata la battuta sarcastica dell’opinionista, che ha dunque lanciato la stoccata finale “E le tette?”, “Anche!” ha replicato la Maddaloni, senza cadere nella provocazione.

