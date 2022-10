Vladimir Luxuria, racconto choc della mamma Maria: “Un fantasma l’ha salvata”/ “Stava affogando e…”

Vladimir Luxuria salvata da un fantasma? Il racconto choc della madre e la testimonianza a Pomeriggio 5

Nel salotto di Pomeriggio 5, nel corso della puntata del 12 ottobre, si parla di eventi inspiegabili. Non solo gli Ufo visti da Flavia Vento e poi da Barbara D’Urso e Massimo Boldi, ma anche il fantasma che avrebbe salvato Vladimir Luxuria dalla morte. Un racconto particolare che è stata la mamma dell’opinionista, la signora Maria Michela Guadagno, a fare qualche tempo fa.

Nel filmato la donna racconta di una presenza che l’avrebbe improvvisamente svegliata e grazie alla quale avrebbe poi salvato sua figlia. “Di fianco a me c’era un bambino con una giacca che gli copriva quasi tutte le mani coi capelli a spazzola e mi ha guardato in una maniera così triste. – ha raccontato la donna, spiegando che – Poi ha girato lo sguardo verso il divanetto su cui dormiva Vladi e dopo pochi minuti ho visto che Vladi vomitava faccia all’aria e stava affogando. Io penso che questo bambino mi ha avvisato di quello che poteva succedere, mi avrà toccato, non lo so”.

Vladimir Luxuria: “In quella casa si diceva in effetti che vivesse un fantasma”

Un racconto sicuramente scioccante che in studio viene commentato proprio da Vladimir Luxuria che aggiunge ulteriori dettagli: “Quella casa era una casa molto grande che noi eravamo riusciti ad ottenere ad un prezzo molto basso proprio perché si credeva che fosse abitata da un fantasma di una donna che era morta anche di morte violenta. – così conclude – Quindi diciamo che questa cosa dei fantasmi ci è andata pure bene. Non tutto è spiegabile in questo mondo, l’importante è non specularci sopra”.

