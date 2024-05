Vladimir Luxuria riceve il Tapiro d’oro dopo gli insulti di Francesco Benigno/ “Transfobia brutta malattia”

Vladimir Luxuria, Tapiro d’oro dopo gli insulti transfobici di Francesco Benigno

Negli ultimi giorni c’è stato un botta e risposta a distanza tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno, espulso dall’Isola dei Famosi 2024 dopo alcuni atteggiamenti aggressivi mostrati verso Artur Dainese. L’attore, appresa la decisione della produzione, ha più volte attaccato il programma e la conduttrice che, alla fine, hanno deciso di mostrare le immagini di quanto accaduto. Benigno è arrivato addirittura ad attaccare la Luxuria sul personale, attraverso gravi commenti transfobici ai quali la conduttrice ha replicato con un video sui social.

La querelle dell’ultimo periodo ha tenuto banco in televisione e, per questo motivo, Striscia la Notizia ha deciso di consegnarle un Tapiro d’Oro. Nella puntata andata in onda ieri sera, infatti, Valerio Staffelli è entrato nel suo camerino e le ha consegnato il premio. “Ma che ho fatto per questo Tapiro?“, si domanda Vladimir Luxuria meravigliata di fronte all’inviato, come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del tg satirico. Poi aggiunge ironica: “Guarda, qualsiasi cosa abbia fatto, dato che non ho mai avuto un tapiro, va bene perché non vedevo l’ora di riceverlo“.

Vladimir Luxuria su Francesco Benigno: “Non risponderò più“

Valerio Staffelli a quel punto motiva la consegna del Tapiro a Vladimir Luxuria, spiegandole: “Glielo abbiamo portato per gli insulti omofobi che ha fatto il signor Benigno. Nel 2024 un atteggiamento del genere ci sembra veramente fuori luogo“. La conduttrice de L’Isola dei Famosi 2024, ricevuta la solidarietà dall’inviato, ammette: “Io quello che dovevo dire l’ho già detto in un video che ho fatto, perché ho voluto rispondere ad armi pari. Così come lui mi ha risposto sui social, io gli ho risposto attraverso i social“. E aggiunge: “Non ho nient’altro da dire, sono tranquilla. Lui potrà dire quello che vuole, io non risponderò più“.

Staffelli ha poi citato un film cui Francesco Benigno prese parte, e in cui si parlava di transfobia, domandandosi stupito in riferimento al comportamento dell’attore: “Ma uno che ha fatto un film come Mery per sempre, non gli ha insegnato nulla?“. La Luxuria ha così replicato: “Io posso solo dire che è un film bellissimo che mi ha molto emozionata e ci sono delle scene che sono dei grandi insegnamenti contro la transfobia, che è una brutta malattia“.

