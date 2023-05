Vladimir Luxuria rivelazione choc/ “I Jalisse potrebbero divorziare dopo L’Isola”

Vladimir Luxuria svela cosa pensa de I Jalisse: bomba gossip sulla coppia

Vladimir Luxuria ha rilasciato una lunga intervista sul magazine di Novella 2000, in cui ha svelato cosa pensa dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. L’opinionista che si è ricreduta su Andrea Lo Cicero, ha raccontato cosa pensa della coppia di naufraghi I Jalisse.

Vladimir Luxuria: "Cristina Scuccia? Altri motivi per cui ha lasciato il velo"/ "Credo che all'Isola dirà…"

Proprio riguardo loro, l’ex deputata ha svelato che secondo lei la coppia potrebbe addirittura divorziare dopo l’esperienza nel reality show: “Quell’eterna sintonia tra i coniugi io personalmente non ci metterei la mano sul fuoco…Non escludo il divorzio al loro rientro in Italia…” afferma Vladimir Luxuria senza spiegare nel dettaglio le motivazioni. L’opinionista ha poi smentito i rumor che parlano di un rapporto burrascoso tra Ilary Blasi ed Enrico Papi: “Li ho visti ridere e scherzare in serenità” assicura.

Vladimir Luxuria lite con Nathaly Caldonazzo/ "Il tuo atteggiamento denota gelosia"

Vladimir Luxuria su Cristina Scuccia: “Ci sono altri motivi per cui ha lasciato il velo”

Vladimir Luxuria, ai microfoni di Pomeriggio 5, ha svelato cosa pensa di Cristina Scuccia e della scelta di togliere il velo. L’opinionista dichiara: “Mi piace molto Cristina, è il personaggio con la quale mi identifico di più dato che tutte e due abbiamo preso i voti. Io in Parlamento, lei in Convento. Siamo due ex!”.

E ancora: “Lei è un personaggio molto forte, mi piace molto e secondo me ancora non si è lasciata andare completamente, ha ancora il freno a mano. Questo perché sente di avere una responsabilità anche di rappresentanza della fede”. Vladimir Luxuria aggiunge: “Credo che Cristina dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo. Quindi, secondo me durante quest’Isola forse lei dirà qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo adesso. E qui mi sto zitta…”.

Luca Vismara: "Voglio portare i Jalisse a Sanremo dopo l'Isola"/ "Proporrò loro una canzone per Amadeus"

© RIPRODUZIONE RISERVATA