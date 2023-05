Vladimir Luxuria, rivelazioni a Isola Party/ “Nathaly ha avuto una metamorfosi…”

Vladimir Luxuria a Isola Party

Giorgia Palmas e Andrea Dianetti sono i conduttori della nuova edizione di Isola Party, in onda tutti i lunedì su Mediaset Infinity a partire dalle 20.00 fino alle 22.00. In ogni puntata i due conduttori ospitano personaggi noti del mondo della tv e del web per commentare le vicende dei naufraghi. Come sempre il pubblico, infatti, avrà un ruolo da protagonista, in quanto, sarà possibile interagire in prima persona utilizzando l’hashtag #isolaparty.

Ma non solo i fan dell’Isola dei famosi 2023 potranno anche partecipare come ospiti all’Isola Party partecipando a un sondaggio online. Gli ospiti della puntata di ieri, lunedì 22 maggio, sono stati Gabriele (dalla provincia di Livorno) e Nino (dalla provincia di Taranto). I due ragazzi hanno avuto modo di chiacchierare con Vladimir Luxuria.

Vladimir Luxuria: “La mia esperienza all’Isola è stata molto diversa”

Ieri sera, lunedì 22 maggio, prima della diretta dell’Isola dei famosi 2023, Vladimir Luxuria ha incontrato i due fortunati selezionati al casting di Isola Party, il programma condotto da Giorgia Palmas e Andrea Dianetti. Gabriele ha svelato che le sue naufraghe preferite sono Cristina Scuccia e Helena Preste, che ah definito “un mostro da reality”. Mentre per Nino, Nathaly Caldonazzo è una naufraga molto forte. Proprio sull’attrice ed ex concorrente del GF Vip, Vladimir Luxuria ha detto: “Nathaly ha avuto una metamorfosi, ora non litiga più con nessuno”. L’opinionista ha poi aggiunto di aver vissuto in modo molto diverso la sua esperienza all’Isola rispetto agli attuali naufraghi, che discutono molto sulle nomination: “Recriminano tutta la settimana. La mia esperienza è stata molto diversa. La discussione non è stata la cifra principale della mia Isola”.

E i fortunati selezionati del casting di oggi sono… Gabriele e Nino!













