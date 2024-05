Vladimir Luxuria sbotta con Valentina Vezzali: “Non puoi scappare così, è infantile!/ “Sei una sportiva…”

La 9a puntata de L’Isola dei Famosi 2024 ha offerto il suo verdetto: ad essere eliminata dal reality è Valentina Vezzali. Forse era prevedibile, nell’aria, ma tutt’altro si può dire del siparietto che abbiamo osservato nel momento di congedarsi. La campionessa, una volta udita la scelta del pubblico, era intenta ad andarsene voltando le spalle ai compagni senza dispensare alcun saluto in particolare.

La scena non è stata per nulla gradita da Vladimir Luxuria che, prontamente, ha bloccato Valentina Vezzali. “Valentina aspetta, ascolta… Vedo che stavi scappando, non voglio che lasci con questo spirito l’Isola perchè comunque hai fatto un percorso, è vero che ti hanno mandato in nomination ma è stata la gente da casa a decidere che vai via. Non è colpa dei tuoi compagni naufraghi che ti chiedo di salutare almeno con un sorriso, se non con un abbraccio!”.

Valentina Vezzali non è sembrata voler prendere spunto dalla ‘strigliata’ di Vladimir Luxuria e, oltre a replicare, non ha scelto alcun saluto affettuoso per i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024. “Vladi, io non do la colpa ai miei compagni anzi, ringrazio per questo percorso e il pubblico per avermi seguito. Faccio l’in bocca al lupo e che vinca il migliore”. A questo punto, la conduttrice non ha più indugiato nel mostrare tutto il suo risentimento per il comportamento della campionessa: “A me piace essere sincera, perchè te ne stavi andando così senza salutare nessuno tutta imbronciata? Un po’ infantile, ti ho difesa fino ad ora…”.

Ma le ‘frecciatine’ non sono finite qui: Valentina Vezzali, prima di lasciare l’Isola dei Famosi 2024, doveva necessariamente cimentarsi nel ‘bacio di giuda’ che come da regolamento vale un punto per le nomination della serata. La campionessa ha cercato di tergiversare, come se non volesse adempiere ad un punto base del regolamento. Vladimir Luxuria, con compostezza, le ha dunque ricordato: “Sei una sportiva e sai che in ogni gioco ci sono le regole quindi ti chiedo di attenerti e dare il ‘bacio di giuda’ come hanno sempre fatto i tuoi compagni”.











