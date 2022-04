Vladimir Luxuria/ Scontro con Jeremias all’Isola: “Hai le pa*e? Fai i nomi di chi…”

Puntata dedicata anche all’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” quella di “Verissimo” che ci apprestiamo a vedere questo pomeriggio dato che nel salotto tv di Silvia Toffanin saranno di scena non solo la naufraga Roberta Morise ma anche Vladimir Luxuria che del survival show in onda su Canale 5 è una delle opinioniste, tra approvazione da parte del pubblico e le critiche di altri aficionados del programma, per la sua verve e, dall’altra, polemiche a distanza con alcuni dei protagonisti che hanno infuocato i social di recente.

In attesa di scoprire cosa racconterà la 56enne attivista, scrittrice ed ex politica originaria di Foggia, oramai opinionista consolidata e volto noto delle reti Mediaset, possiamo tornare proprio all’isola della discordia dato che Luxuria ha avuto un duro botta e risposta con Jeremias Rodriguez, fratello della più nota Belen. L’opinionista del reality show non era stata tenera col ragazzo e alcuni suoi atteggiamenti, scatenando la reazione del diretto interessato che ha replicato punto su punto alle parole di Vladimir. Tutto era nato, come si ricorda, da un confronto organizzato da Ilary Blasi tra Jeremias e Nicolas Vaporidis, che in queste prime settimane del programma non se le erano certo mandate a dire…

VLADIMIR LUXURIA OSPITE A “VERISSIMO”: LE POLEMICHE ALL’ISOLA CON JEREMIAS E…

Col suo carattere sempre un po’ fumantino, il fratello di Belen, a differenza dell’attore che aveva accettato la proposta della conduttrice, è sbottato inveendo contro tutti: “Avete sempre ragione voi, principalmente Vladimir… Chiedo scusa a tutta l’Italia perché voi siete grandi…” aveva detto ironicamente prima di lasciarsi scappare un “bravo” rivolto proprio a Luxuria che molti hanno trovato di dubbio gusto, prima che a onor del vero fosse lo stesso Jeremias a correggersi apostrofando come “brava” l’opinionista pugliese.

Insomma una nuova frecciatina a Luxuria che in più di un’occasione ha bacchettato Rodriguez, scatenando però non solo la replica della 56enne ma anche dei social che hanno così preso di mira il fratello di Belen: “Scusa Jeremias, a te dà fastidio che chi ha parlato male di Nicolas non l’ha detto. Adesso a noi dà fastidio che tu accusi senza dire chi lo ha detto” aveva risposto Luxuria, pungendo nuovamente il ragazzo con un “Se hai le pa**e, allora fai i nomi, Jeremias!”. Insomma, se da una parte Rodriguez conferma ancora una volta tutti i suoi ‘spigoli’ caratteriali, dall’altro l’opinionista continua a punzecchiarlo pur non replicando a tutte le prese in giro del ragazzo che, a leggere i commenti degli aficionados del programma, avrebbe stuzzicato Vladimir per tutta la puntata ma senza ottenere l’effetto sperato…











