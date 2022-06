Vladimir Luxuria seduce Roger Balduino/ Il bacio di Giuda scatena la passione…

Vladimir Luxuria corteggia Roger Balduino?

La finalissima dell’Isola dei Famosi 2022, oltre ad aver portato alla vittoria Nicolas Vaporidis, ha regalato anche un momento divertente, ma allo stesso tempo passionale. Vladimir Luxuria che è stata promossa a pieni voti come opinionista si è concessa un momento seducente insieme a Roger Balduino. Il modello che, sull’Isola, è stato spesso criticato dagli opinionisti per aver organizzato con Estefania una storia d’amore per poter fare breccia sul pubblico, rientrato in Italia, ha sfoggiato il proprio fascino che ha conquistato Vladimir.

Vestita con un abito arcobaleno, Vladimir ha colto al volo l’occasione che le ha offerto Ilary Blasi di dare il bacio di Giuda ad uno degli ex naufraghi in studio. Se, sull’Isola dei Famosi, il bacio di Giuda condannava il naufrago che lo riceveva, nello studio di Milano dell’Isola, ha dato vita ad un momento simpatico della finalissima.

Il bacio di Giuda di Vladimir Luxuria a Roger Balduino

“A chi dai il bacio di Giuda?”, ha chiesto nel corso della finale Ilary Blasi. “Ho deciso di dare il bacio di Giuda a Roger. C’è bisogno di una motivazione secondo te?”, ha chiesto ironicamente Vladimir. “Guarda che non è sulla bocca“, ha poi commentato Ilary. “Io sono molto timida e introversa quindi non so se ci riuscirò”, ha poi detto la Luxuria mentre si avvicinava a Roger.

I due, poi, si sono baciati e, prima di tornare al proprio posto, Vladimir si è anche divertita a fare il verso ad Estefania scatenando le risate di tutto lo studio. Un momento divertente che ha conquistato tutti. Cliccate qui per vedere il video.

