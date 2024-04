Vladimir Luxuria senza freni: “Se conduco l’Isola è grazie a Simona Ventura”/ “Ilary Blasi? Non l’ho tradita”

Verissimo, Vladimir Luxuria confessa: “Isola dei famosi 2024? Ho sentito Ilary Blasi e Simona Ventura”

Lunedì 8 aprile 2024 debutterà in prima serata su Canale5 la nuova edizione de L’Isola dei famosi che avrà al timone la nuova conduttrice Vladimir Luxuria. Ospite della puntata di oggi di Verissimo, quest’ultima ha rivelato che dopo il timore e l’ansia dell’inizio adesso è pronta ad affrontare questa avventura con consapevolezza: “Quest’anno saremmo ancora più severi, non vogliamo spiaggiati ma gente che si dà da fare e la fame è un ottimo modo.” Dopo aver raccontato come ha saputo che avrebbe dovuto condurre il reality, all’inizio pensava che la telefonata di Pier Silvio Berlusconi fosse uno scherzo ha aggiunto di essere pronta e carica per questa esperienza e di avvertire tantissimo la responsabilità di condurre un programma così seguito.

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Vladimir Luxuria ha confessato di aver sentito tutte le ex conduttrici ed ex conduttori dell’Isola dei famosi: “Io, dopo aver fatto ben due provini, ho voluto sentire tutte, ho sentito Ilary Blasi che era molto contenta.” In questo modo Vladimir ha smentito le voci di presunti malumori con la conduttrice romana, non c’è stato nessun ‘tradimento’. E poi ha aggiunto: “Ho sentito Alessia Marcuzzi e Nicola Savino ed ho voluto soprattutto sentire Simona Ventura. Se io oggi la conduco è grazie a lei. Io all’inizio non volevo partecipare come concorrente e lei che ha insistito…io sentivo la responsabilità di non voler fare brutta figura alla comunità LGBT. Lei non mi ha indorato la pillola nel dirmi le difficoltà dell’Isola e io ne ho fatto tesoro e le ho dette a tutti i naufraghi”

Non solo la conduttrice Vladimir Luxuria ma a Verissimo sono stati ospiti anche i due opionisti dell’Isola dei famosi: Sonia Bruganelli e Dario Maltese. La prima si è detta felice e contenta di essere stata scelta per questa avventura, mentre il giornalista del Tg5 ha rivelato di aver chiesto consiglio a Cesara Bonamici, a sua volta anche lei volto del Tg5 che è stata opionista al Grande Fratello 2024: “Passato lo choc iniziale non vedo l’ora di iniziare”

Vladimir Luxuria è stata concorrente dell’Isola nel 2008 ed ha vinto quella edizione, ha poi partecipato come inviata e come opioninista nelle successive. Adesso è pronta a condurrlo ed ha rivelato: “Mi sveglio e mi dico ma è vero? Mi immagino quando si aprirà il led e ho la responsabilità di una trasmissione così seguita e così amata e vorrei trasmettere la stessa emozione a chi ci guarderà”

