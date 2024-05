Vladimir Luxuria: “Sonia Bruganelli conduttrice dell’Isola dei famosi? Ben venga”/ E su Elenoire Casalegno…

Isola dei famosi 2024, Sonia Bruganelli al posto di Vladimir Luxuria? Parla conduttrice

Manca poco all’inizio della settima puntata dell’Isola dei famosi 2024 e si corre ai ripari per frenare l’emorragia di concorrenti, tra ritiri, abbandoni per infortuni e persino una squalifica, con l’arrivo di nuovi concorrenti. La conduttrice Vladimir Luxuria, invece, durante un’intervista concessa a Novella2000 tra le varie domande ha rivelato in che rapporti è con gli altri opinionisti e con l’inviato Elenoire Casalegno.

Nel dettaglio, infatti, Vladimir Luxuria, forse stanca di come si siano evoluta la situazione nella sua prima esperienza da conduttrice dell’Isola dei famosi 2024, si è detta pronta a cedere il posto anche all’opinionista Sonia Bruganelli: “Conduttrice al mio posto? Ben venga, al prossimo giro”. Sarebbe un copione che si ripete quello di opinionisti che prendono il posto dei conduttori. Basta citare Ilary Blasi che prima ha visto Alfonso Signorini ‘prenderle il posto’ al Grande Fratello e poi, appunto, Vladimir Luxuria ‘rubarle’ l’Isola dei famosi 2024. La verità, però, è un’altra che con questi bassi ascolti e lo spettro della chiusura anticipata le possibilità che ci sia un’altra edizione sono pochissime.

Vladimir Luxuria rompe il silenzio sulla rivalità con Elenoire Casalegno: “Donna straordinaria”

Nei giorni scorsi non sono passate inosservate le indiscrezioni di alcuni siti circa la possibile rivalità tra Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno. È bastato che la prima interrompesse in maniera un brusca la seconda durante una puntata per montare su un caso. La prima ad intervenire sulla questione è stata Elenoire Casalegno che in un’intervista aveva attribuito lo screzio a problemi con il collegamento. Adesso, invece, su Novella2000 è intervenuta Vladimir Luxuria smorzando i toni.

“Donna straordinaria” ha confessato la conduttrice dell’Isola dei famosi 2024 aggiungendo che con l’inviata c’è un rapporto di grande sintonia e complicità. Spazio ha avuto durante l’intervista anche la vita privata di Vladimir Luxuria, sul suo compagno, Danilo, ha infatti confessato: “Ha visto in me la persona e non il personaggio, ed è completamente disinteressato alla tv”











