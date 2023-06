Vladimir Luxuria, stoccata per Daniele Dal Moro/ “L’ho conosciuto, è un profumiere…”

Vladimir Luxuria, il parere sulla querelle al GF Vip tra Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi

Ultimata l’esperienza al GF Vip, Daniele Dal Moro non ha perso un briciolo del seguito guadagnato nel corso dell’esperienza. Anzi, a distanza di settimane continua ad essere protagonista sulle piattaforme social soprattutto dopo la scelta di sbarcare su Twitch. Al centro della curiosità mediatica occupa un posto privilegiato la sua liaison con Oriana Marzoli; dopo le difficoltà iniziali, il loro rapporto sembra aver trovato un discreto equilibrio, con la showgirl che attualmente è impegnata con Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi.

La figura di Daniele Dal Moro pare non essere passata inosservata ad un volto televisivo che del giudizio critico e mai banale è decisamente un’esperta: Vladimir Luxuria. L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha avuto modo di offrire il suo pare sul giovane veneto, con parole piuttosto eloquenti. Nello specifico, l’ex parlamentare è tornata sul “caso” del rapporto con Elenoire Ferruzzi; i fan del GF Vip ricorderanno quella burrascosa querelle con la seconda che sembrava nutrire dei sentimenti per Daniele Dal Moro, però non corrisposti. Come riporta Biccy, Vladimir Luxuria – intervenuta nel programma radiofonico Turchesando – avrebbe impostato il discorso sul tema della discriminazione: “Quando vivi una discriminazione tenda a pensare che tutti sono così; lui l’ho conosciuto al Grande Fratello, è un profumiere”.

Le parole di Vladimir Luxuria in riferimento a Daniele Dal Moro hanno chiaramente avuto discreta risonanza sul web. Gli Oriele si sono infervorati e chiaramente non hanno proprio gradito la definizione di “profumiere”. Effettivamente, l’ex parlamentare non ha conosciuto il veneto solo tramite il piccolo schermo, ma per un’esperienza condivisa proprio nella casa del GF Vip. Il tutto risale al 2019, quando l’opinionista de L’Isola dei Famosi entrò nella Casa per un breve periodo come guest star e Daniele Dal Moro era impegnato con la sua prima esperienza nel reality.

Tra l’altro, non è la prima volta che Vladimir Luxuria “tuona” nei confronti di Daniele Dal Moro. Sempre nel merito della querelle con Elenoire Ferruzzi, l’ex parlamentare pubblicò un tweet argomentando sulla vicenda con giudizio piuttosto tagliente e mai banale. “Abbiamo tutte il diritto ad amare ed essere amate, fare il primo passo o indietreggiare. Abbiamo però il dovere di accettare un rifiuto senza strepitare. Vero è che molti uomini non ammettono di amare un trans, ma (ho conosciuto Daniele dentro il GF) questo non è il caso“.











