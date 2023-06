Vladimir Luxuria, “Bastian Muller? Ha una ‘grossa dotazione'”/ La ‘rivelazione’ sul fidanzato di Ilary Blasi

Vladimir Luxuria rivela “Bastian Muller? Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso”

Vladimir Luxuria, ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 nella quale ha parlato di Bastian Muller, il fidanzato della conduttrice dell’Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi ed ha rivelato alcuni retroscena nascosti. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha conosciuto il compagno della showgirl pochi giorni fa, in un noto locale gayfriendly di Roma. “Ero curiosa di conoscerlo e Ilary ha mantenuto la promessa” ha commentato Vladimir Luxuria, che si è poi lasciata andare a un commento più dettagliato: “In tanti si sono avvicinati a lui. Sicuramente grazie alla popolarità di Ilary, ma anche attratti dalla sua fisicità. È un armadio a quattro ante, ha delle mani importanti. Ed è credenza comune che in un uomo delle grandi mani corrispondono anche a una grande ‘dotazione'”.

Vincitore Isola dei famosi 2023, Vladimir Luxuria: "Uno dei due può esserlo"/ A chi si riferisce?

Inoltre, Vladimir Luxuria, parlando di Bastian Muller, ha affermato: “L’ho trovato simpatico, affabile e rispettoso. Chiacchierava con le persone e lasciava i propri spazi a lei. Abbiamo parlato per un’oretta – ha raccontato l’opinionista dell’Isola dei Famosi – Ho chiesto tante cose su di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi io sono impicciona e mi piace sapere le cose, ma rispetto la privacy. Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso. Non gioca a pallone. Tant’è che lui ha conosciuto Ilary inconsapevole che lei fosse così famosa”.

Ilary Blasi fuori dall'Isola dei Famosi?/ "Non ha ottenuto l'approvazione di Pier Silvio Berlusconi"

Vladimir Luxuria promuove a pieni voti Bastian Muller, il nuovo fidanzato di Ilary Blasi: “Persona affabile e simpatica”

Vladimir Luxuria ha avuto modo di conoscere Bastian Muller, compagno di Ilary Blasi, in occasione della festa dei 40 del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. Ilary Blasi si è presentata al club romano con Bastian Muller, la sorella Silvia e altri amici. Vladimir Luxuria aveva condiviso sui suoi account social uno scatto con la presentatrice dell’Isola dei Famosi e il fidanzato, svelando dettagli inediti sull’imprenditore di Francoforte, legato all’ex Letterina di Passaparola dallo scorso novembre. “Ho conosciuto una persona affabile e simpatica“, ha fatto sapere la Luxuria ai suoi follower, promuovendo così a pieni voti Bastian.

ILARY BLASI "BATTE" FRANCESCO TOTTI/ I Rolex della discordia restano alla showgirl

Sempre a Novella 2000, Vladimir Luxuria ha parlato di Ilary Blasi in merito alle presunte frizioni con Enrico Papi, altro opinionista dell’Isola dei Famosi, dichiarando: “Noi ridiamo e scherziamo, prima nel camerino di lei, durante la trasmissione in studio e poi dopo nella sala degli autori. Sinceramente tutta questa tensione non la vedo“. La stessa Vladimir ha sottolineato di essersi trovata molto bene a lavorare con Enrico Papi nel reality show targato Mediaset.











© RIPRODUZIONE RISERVATA