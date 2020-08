Vladimir Luxuria su Francesca Pascale/ “L’ho sentita, è serena insieme a Paola Turci”

La scorsa settimana il magazine Oggi pubblicava le foto del bacio in barca tra Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, e la cantante Paola Turci. Immagini che hanno scatenato il gossip e il commento di molti tra volti noti e non. Nel nuovo numero del magazine in edicola questa settimana, è Vladimir Luxuria a svelare nuovi dettagli di questo amore tra la Pascale e la Turci. Svela infatti di aver sentito l’ex di Berlusconi: “Ho scambiato una serie di messaggi con Francesca, non era arrabbiata per niente. – ha ammesso la Luxuria – Dopo essere stata tradita e lasciata da Silvio Berlusconi per la sua ultima fiamma, Marta Fascina, Francesca aveva sofferto molto. Questo suo nuovo amore le ha ridato la serenità, e io le ho fatto gli auguri”, ha infine dichiarato.

Vladimir Luxuria e Cecchi Paone sulla storia di Francesca Pascale e Paola Turci

Se queste sono le rivelazioni di Vladimir Luxuria va detto che sulla storia tra Francesca Pascale e Paola Turci si è espresso anche Alessandro Cecchi Paone. Il conduttore ha dichiarato che: “Le polemiche nate su quello che era un semplice servizio fotografico dimostrano che anche in un rapporto gay le donne pagano il conto due volte: per la loro omosessualità e per il fatto stesso di essere donne.” Ha inoltre detto la sua sulla reazione del Cavaliere: “Credo che Silvio Berlusconi dopo la pubblicazione di quelle foto abbia semplicemente sorriso. Del resto le mie battaglie per la libertà e quelle di Francesca a fianco dei movimenti Lgbt avevano sempre il placet di Silvio”.



