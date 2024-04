Vladimir Luxuria su L’Isola dei famosi 2024 “Sonia Bruganelli? Sarà Polemica”/ “Elenoire Casalegno ha forza”

Isola dei famosi 2024, Vladimir Luxuria senza freni: “Sonia Bruganelli? È una garanzia, sarà polemica”

L’attesa è finta e questa sera torna in onda la nuova edizione dell’Isola dei famosi con tantissime novità a cominciare dalla conduttrice. Sarà infatti Vladimir Luxuria a prendere le redini del reality e tenere a bada i naufraghi, l’inviata e gli opinionisti. E proprio sulla sua squadra l’ex parlamentare si è sbilanciata senza freni durante un’intervista aTgCom24. Partendo dalla veterana Sonia Bruganelli che dopo essere stata opinionista di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip adesso avrà lo stesso ruolo all’Isola.

Su Sonia Bruganelli, Vladimir Luxuria ha confessato: “Sonia Bruganelli è una garanzia, è colei che farà uscire fuori delle dinamiche, sarà polemica, è dritta.” L’inviata, invece, sarà Elenoire Casalegno: “Ha quella forza di carattere che farà di tutto per tenere a bada i naufraghi che faranno di tutto per infrangere le regole.” E su Dario Maltese, giornalista del Tg5 che sarà il nuovo opinionista, infine, ha confessato: “Poi c’è il novizio Dario Maltese, è lo studioso, si metterà a leggere le biografie di tutti, da vero giornalista, è molto simpatico e sono molto contenta, rappresenta la quota maschile in minoranza e va protetto.”

Vladimir Luxuria: “Fare la conduttrice in futuro? Non mi sono montata la testa”

E durante l’intervista Vladimir Luxuria ha rivelato tutte le sue emozioni ma anche le sue preoccupazioni per questa sua nuova avventura all’Isola dei famosi 2024: “Non ho paura, ho la consapevolezza che sto per condurre un programma importante e complicato, con le variabili legati alla reazione dei naufraghi, al meteo, ai collegamenti, ma non sono impaurita, nella mia vita non mi sono mai lasciata guidare dalla paura.”

Dopo essere stata parlamentare e personaggio televisivo, Vladimir Luxuria si vede conduttrice anche in futuro?: “Non mi sono montata la testa, colgo le occasioni che mi dà la vita, c’è stato un momento in cui neanche più credevo alla vita, non credevo in un futuro, ma come dice una bella canzone ‘grazie alla vita’… Sono pronta a fare dei passi indietro, non ho questo tipo di problemi, non è che ora faccio la conduttrice e in futuro non farò più l’opinionista, colgo quello che la vita mi offre.”

