Vladimir Luxuria sul Coronavirus/ “Persone incoscienti! Partire dalle zone rosse…”

Vladimir Luxuria è tornata a parlare del Coronavirus, raccontando come sta vivendo questo delicato periodo. L’opinionista di Barbara D’Urso si è raccontata alle pagine del settimanale Vero, ammettendo che anche per lei la distanza dai cari risulta giorno dopo giorno più difficile. La Luxuria vive infatti a Roma, mentre i suoi familiari sono tutti in Puglia, a Foggia. Ad alleviare questa lontananza e, dunque, l’impossibilità di stare insieme sono però i social. Come riporta la NostraTv, Vladimir ha infatti ammesso: “Devo dire che i social, spesso usati per seminare odio, in questo caso sono un grandissimo strumento per accorciare le distanze… – e ha aggiunto – Possiamo infatti vederci, sentirci, parlarci…”. Ed è proprio sui social che, come molti altri volti dello spettacolo, continua a rimanere in contatto con i fan.

Vladimir Luxuria sul Coronavirus: “Persone incoscienti!”

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata al magazine Vero, Vladimir Luxuria ha detto la sua in merito allo spostamento, avvenuto prima del lockdown, di tantissime persone dal nord al sud. “Credo che siano stati incoscienti a partire dalle zone rosse…” ha dichiarato la nota opinionista, manifestando dunque il suo totale e giusto dissenso. Intanto sui social, proprio per continuare a rimanere in contatto con i suoi follower, Vladimir ha lanciato un invito: “Domani sabato ore 15 #direttainstagram staremo insieme un’oretta e potrete partecipare in video… vi aspetto!!!! #iorestoacasa #andràtuttobene”, ha scritto nel suo ultimo post su Instagram.



© RIPRODUZIONE RISERVATA